Einsatz im Donautal: Hubschrauber rettet verletzte Kletterin von Felswand

Hausen im Tal/Beuron - Eine 55-jährige Kletterin am Stuhlfels im Donautal hatte sich am Samstagnachmittag in der Felswand eine Verletzung zugezogen und musste von Rettungskräften und einem Hubschrauber aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Die Bergwacht rückte mit einem Hubschrauber an. (Symbolfoto) © Philipp von Ditfurth/dpa

Gegen 17.20 Uhr ging der Notruf bei der Rettungsleitstelle ein. Eine Kletterin saß laut Polizeiangaben verletzungsbedingt im Felsen fest und konnte den Abstieg aus eigener Kraft nicht mehr bewältigen.

Daraufhin rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften im Kreis Sigmaringen aus, darunter die Bergwacht, die Freiwillige Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie ein Rettungshubschrauber.

Da ein normaler Abstieg aufgrund einer Fußverletzung nicht möglich war, übernahm die Besatzung des Rettungshubschraubers die Bergung. Diese zogen die verletzte Frau direkt aus dem Felsen nach oben in den Hubschrauber.

Nach der Landung am Boden wurde die Kletterin an den Rettungsdienst übergeben.