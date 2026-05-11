Dramatisches Ende einer Wandertour: Mann (†55) stirbt in Sächsischer Schweiz

Bad Schandau - Drama im Nationalpark Sächsische Schweiz ! Am Freitagvormittag ist ein Wanderer (†55) am Felsentor "Kuhstall" verstorben.

Ein Wanderer (†55) erlitt am Freitag im Nationalpark Sächsische Schweiz einen Herzstillstand. Alarmierte Helfer von Bergwacht und Rettungsdienst konnten nichts mehr für ihn tun. © Marko Förster

Der Mann hatte nach einem Aufstieg vom Kirnitzschtal im oberen Teil des Weges plötzlich Kreislaufprobleme und anschließend einen Herzstillstand erlitten, wie Christoph Weber (28), Koordinator der Bergrettung, auf TAG24-Nachfrage mitteilte.

Eine Laien-Reanimation sei vom alarmierten Notarzt weitergeführt worden, dennoch hätte der Patient nicht mehr wiederbelebt werden können.

Er soll aus Tschechien stammen und war mit seiner Ehefrau unterwegs.

Um die Verständigung zu erleichtern, wurde eine tschechischsprachige Mitarbeiterin eines nahegelegenen Berggasthauses hinzugerufen, berichtet ein Foto-Reporter.