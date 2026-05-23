Drama in den Alpen: 19-Jähriger stürzt an der Zugspitze in den Tod

Ehrwald - Ein 19-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen an der Zugspitze in Österreich in den Tod gestürzt.

Zwei junge Männer wollten den Sonnenaufgang auf dem Gipfel der Zugspitze beobachten. Ihre Tour nahm ein tragisches Ende. © Peter Kneffel/dpa

Wie die österreichische Polizei berichtete, wollte der junge Mann aus dem Landkreis Paderborn gegen 19.30 Uhr am Donnerstag von der Talstation der Zugspitzbahn in Ehrwald (Tirol) über den Klettersteig "Stopselzieher" die Zugspitze besteigen.

Er war dabei zusammen mit einem 19-jährigen Ukrainer unterwegs. Beide waren lediglich mit Wanderschuhen, Stirnlampen und Grödeln ausgerüstet.

Den Ermittlungen zufolge beabsichtige das Duo, während des Aufstiegs den Sonnenuntergang sowie nach dem Erreichen des Gipfels den Sonnenaufgang zu beobachten.

Gegen 3 Uhr in der Nacht befanden sich die jungen Männer etwa auf halber Strecke des Klettersteigs und mussten ein Schneefeld überqueren.

Dabei rutschte der Deutsche aus und stürzte 250 Meter über extrem steilem und felsendurchsetztem Gelände ab. Er zog sich tödliche Verletzungen zu, so die Polizei.