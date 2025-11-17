Einsatz in der Sächsischen Schweiz: Wanderer gestürzt, Hubschrauber angefordert
Bad Schandau - Am Sonntag rückten die Kameraden der Bergwacht Bad Schandau zum Pfaffenstein in der Sächsischen Schweiz aus.
Dort war gegen 13 Uhr ein Wanderer auf dem Plateau gestürzt.
Kaum waren die Retter vor Ort, kümmerten sie sich um den Verletzten, bevor ein Helikopter - der Christoph 62 - angefordert wurde.
Auf Instagram teilte die Bergwacht ein Video des Rettungseinsatzes
Der Grund: Die Einsatzstelle war schwer zugänglich, sodass eine Rettung ohne Hubschrauber äußerst aufwendig gewesen wäre.
Der Patient wurde daraufhin in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Wie schwer er durch seinen Sturz verletzt wurde, ist bisher unklar.
Titelfoto: Marko Förster