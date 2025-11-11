Tragische Gewissheit: Vermisster Wanderer tot gefunden

Bad Hindelang/Weißenbach am Lech - Im Oberallgäu ist ein vermisster Wanderer abgestürzt und gestorben.

In den Allgäuer Alpen ist ein Wanderer ums Leben gekommen. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 32-jährige Deutsche in der Nacht auf Sonntag im Winterraum des Prinz-Luitpold-Hauses an der Schänzlespitze übernachtet. Am Tag war er dann zu seiner Solo-Tour in unbekannte Richtung aufgebrochen.

Die Ortung seines Handys ergab, dass er sich zuletzt an der Schänzlespitze aufgehalten haben muss, so die Ermittler.

Die Bergwacht Hinterstein und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei suchten bis in die Morgenstunden nach dem Mann.

Am Montag gegen 9.50 Uhr konnte er dann unterhalb der Lärchwand auf österreichischem Boden leblos gefunden werden. Jede Hilfe kam zu spät.