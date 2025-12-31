Freund stürzt vor seinen Augen in den Tod: Notfallbetreuer kümmern sich um 13-Jährigen

Unterammergau - Nach dem Bergtod eines 14-Jährigen in den bayerischen Alpen vor den Augen seines Freundes haben speziell geschulte Helfer der Bergwacht den 13-jährigen Begleiter betreut.

Ein Rettungshubschrauber konnte den 14-Jährigen lokalisieren, doch für ihn kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Der Kriseninterventionsdienst der Bergwacht Bayern (KID Berg) sei besonders in der Akutphase im Einsatz, sagt der Landesbeauftragte der psychosozialen Notfallversorgung für Betroffene (PSNV-B) bei der Bergwacht, Robert Weissacher. "Vor allem in den ersten Stunden, vielleicht noch am Folgetag."

"Am Anfang beginnen wir mit dem Satz 'Ich bin jetzt für Sie da', sodass Angehörige und Zeugen nicht alleine sind und wir sie unterstützen", sagt Weissacher. Es gehe aber auch darum, nichts zu beschönigen: "Bei Minderjährigen wartet man vielleicht, bis Erziehungsberechtigte da sind. Aber wenn jemand gestorben ist, dann sagt man das, oder wenn jemand schwer verletzt ist, verwendet man keine Floskel wie: 'Das wird schon wieder'."

"Ein Ziel ist es, ein soziales Netzwerk für die Betroffenen aufzubauen und sie nicht selbst mit dem Auto nach Hause fahren zu lassen", sagt Weissacher. Hier sei es besser, wenn Freunde oder Familie die Betroffenen abholen und auch für sie da sind.

Außerdem gehe es darum, Menschen aus dem Schockzustand in eine Lage zu versetzen, wieder selbst Entscheidungen zu treffen, "handlungsfähig zu werden", sagt Weissacher. "Wir erklären die nächsten Schritte, was jetzt passiert - zum Beispiel auch mit tödlich Verunglückten."