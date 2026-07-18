Lauter Schrei gemeldet: Bergwacht durchkämmt Gebiet, Drohnen in der Luft
Rathen - Alarm für die Bergwacht! Am Freitagabend mussten die Retter zum Wehlgrund (Kurort Rathen) ausrücken.
Mitarbeiter der Felsenbühne hatten gegen 19 Uhr einen lauten Schrei aus dem Seitental gehört und die Einsatzkräfte gerufen, wie Christoph Weber (30), Koordinator der Bergrettung Sächsische Schweiz, gegenüber TAG24 mitteilte.
Umgehend sei die Suche nach einer womöglich verunfallten Person gestartet, wobei nicht nur Ehrenamtliche am Boden das unwegsame Gebiet durchkämmt hätten, sondern auch Drohnen mit Wärmebildkameras in der Luft gewesen seien.
"Es wurde jedoch niemand gefunden. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen falschen Alarm handelte", so Weber.
Die Suche sei gegen 2 Uhr ergebnislos beendet gewesen. Die 14 Retter der Bergwacht Bad Schandau und Pirna hätten daraufhin wieder abrücken können.
Titelfoto: Marko Förster