Lauter Schrei gemeldet: Bergwacht durchkämmt Gebiet, Drohnen in der Luft

Rathen - Alarm für die Bergwacht ! Am Freitagabend mussten die Retter zum Wehlgrund (Kurort Rathen) ausrücken.

Im Wehlgrund lief in der Nacht auf Samstag eine größere Suchaktion der Bergwacht. © Marko Förster

Mitarbeiter der Felsenbühne hatten gegen 19 Uhr einen lauten Schrei aus dem Seitental gehört und die Einsatzkräfte gerufen, wie Christoph Weber (30), Koordinator der Bergrettung Sächsische Schweiz, gegenüber TAG24 mitteilte.

Umgehend sei die Suche nach einer womöglich verunfallten Person gestartet, wobei nicht nur Ehrenamtliche am Boden das unwegsame Gebiet durchkämmt hätten, sondern auch Drohnen mit Wärmebildkameras in der Luft gewesen seien.

"Es wurde jedoch niemand gefunden. Wir gehen davon aus, dass es sich um einen falschen Alarm handelte", so Weber.