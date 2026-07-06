06.07.2026 21:15 Steinschlag, Absturz, Kletterinnen in Not: Bergretter haben alle Hände voll zu tun

Für die Bergwachten in Bad Reichenhall und Umland verlief das Wochenende alles andere als ruhig: Die Einsatzkräfte mussten mehrfach ausrücken.

Von Paulina Sternsdorf

Marktschellenberg/Bad Reichenhall - Für die Bergwachten Bad Reichenhall, Berchtesgaden, Marktschellenberg und Ramsau verlief das Wochenende alles andere als ruhig: Die Einsatzkräfte mussten mehrfach ausrücken, um verletzten und erkrankten Bergsportlern sowie Menschen in Bergnot zu helfen.

Ein Bergsteiger musste per Hubschrauber ins Tal geflogen werden. © BRK BGL Die Einsätze führten sie unter anderem zum Hochstaufen, auf den Untersberg, an den Königssee und den Watzmann, auf die Reiter Alpe sowie in die Röth, so das Bayerische Rote Kreuz. Am Sonntagabend (5. Juli) gegen 18 Uhr wurde die Besatzung eines Notarzthubschraubers zur Wasseralm in der Röth alarmiert. Dort benötigte ein Wanderer nach einem Insektenstich wegen einer allergischen Reaktion dringend notärztliche Hilfe. Bereits am Vormittag gegen 10.15 Uhr war am Röthsteig ein weiterer Notruf eingegangen: Eine Frau hatte sich in rund 1300 Metern Höhe am Fuß verletzt und konnte nicht mehr selbst weitergehen. Bergwacht Er galt als erfahren: Bergsteiger (†) stürzt am Hohen Göll in den Tod Einsatzkräfte der Bergwacht Berchtesgaden retteten die Verletzte per Seilwinde und brachten sie anschließend zur Kreisklinik Bad Reichenhall. Ihr Begleiter konnte den Abstieg eigenständig fortsetzen.

Auch Rettungshubschrauber wurden am Wochenende in die Berge gerufen. © BRK BGL

Bereits kurz nach 7 Uhr am Sonntagmorgen lief der erste Einsatz am Watzmannhaus an: Ein Bergsteiger hatte sich am Vortag beim Abstieg vom Hocheck die Kniescheibe ausgerenkt und diese selbst wieder eingerenkt. Wegen starker Schmerzen war ein weiterer Abstieg am nächsten Tag jedoch nicht mehr möglich, sodass er per Rettungshubschrauber ins Tal gebracht werden musste.

28-Jähriger stürzt drei Meter in die Tiefe

Auch am Samstag mussten die Retter am Untersberg gleich zweimal ausrücken. Gegen 17 Uhr saßen zwei Kletterinnen (31 und 33) aus dem Landkreis Mühldorf am Berchtesgadener Hochthron fest, nachdem ihnen beim Abseilen nach einem Steinschlag das Abseilgerät verloren gegangen war. Die Bergwacht Marktschellenberg rettete beide unverletzt per Seilwinde. Bereits gegen 12.30 Uhr war ein 28-jähriger Salzburger am Salzburger Hochthron rund drei Meter abgestürzt und hatte sich am Fuß verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Kletterer per Seilwinde aus dem Gelände gerettet und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungsboot musste am Königssee aktiv werden. © BRK BGL

Wanderer aus Sachsen war in rund 1500 Metern Höhe erschöpft und psychisch blockiert