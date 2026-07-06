Arbeitskollegen melden 19-Jährigen als vermisst: Bergwacht macht schrecklichen Fund

Piding - Die Suche nach einem 19-Jährigen aus Bayreuth am Fuderheuberg bei Piding in Oberbayern hat ein tragisches Ende genommen: Mehr als 50 Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei suchten stundenlang nach dem jungen Mann. Am späten Nachmittag fanden sie ihn tot auf.

Die Leiche des jungen Mannes wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen. © BRK BGL

Am Freitag gegen 9.30 Uhr war der 19-Jährige als vermisst gemeldet worden, nachdem er am Freitagmorgen nicht zur Arbeit erschienen war. Das teilten das Bayerische Rote Kreuz und das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Seine besorgten Kollegen gingen von einer Notlage aus und konnten den Einsatzkräften einen letzten bekannten Standort mitteilen. Daraufhin begannen Bergwacht und Polizei eine ausgedehnte Suche über den gesamten Fuderheuberg.

Schließlich fanden die Rettungskräfte den leblosen Körper des jungen Mannes auf der Nordseite des Berges. Die Helfer konnten nichts mehr für den 19-Jährigen tun. Mit einem Polizeihubschrauber wurde die Leiche geborgen.

Nach aktuellem Ermittlungsstand war der 19-Jährige wahrscheinlich bereits am späten Donnerstagabend rund 200 Meter über eine steile Rinne am Vorderstaufen, nördlich unterhalb der Pidinger Hütte, abgestürzt und hatte sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen.

Die Alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizei Piding hat die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen aufgenommen.