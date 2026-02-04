Falsche Abzweigung: Snowboarder verirrt sich in den Bergen

Garmisch-Partenkirchen - Eine zeitweise dramatische Wendung hat ein Skitag für einen jungen Wintersportler aus Aachen auf der Piste Garmisch-Classic genommen.

Die Bergwacht rückt aus, um nach dem vermissten Snowboarder im Schnee zu suchen. (Symbolbild) © Thomas Warnack/dpa

Mitten in der Nacht und Stunden, nachdem ihn ein Freund als vermisst gemeldet hatte, fanden Retter den jungen Mann in einem anderen Tal. Er war leicht unterkühlt, aber ansonsten unverletzt, wie die Polizei in Garmisch-Partenkirchen mitteilte.

Wie sich herausstellte, hatte der 21-Jährige aus Aachen mit seinem Snowboard eine falsche Abfahrt genommen und sich verfahren. Sein Freund, mit dem er zunächst auf den Pisten unterwegs war, alarmierte gegen 20.40 Uhr die Rettung.

Der junge Snowboarder hatte mit dem letzten Strom seines Handyakkus noch seinen letzten Standort übermittelt. Dann sei er der Lampe eines Tourengehers gefolgt und auf einen steilen, mit einem Drahtseil gesicherten Wanderweg ins Reintal gelangt, berichtete die Polizei. Dort suchte er an einer unbewirtschafteten Hütte Unterschlupf.

Wegen seines leeren Handyakkus war der Mann aber nicht mehr erreichbar und sein genauer Aufenthaltsort unklar. Die Bergwacht Garmisch-Partenkirchen, die alpine Einsatzgruppe der Grenzpolizeiinspektion Murnau und Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen rückten zu einer groß angelegten Suche aus.