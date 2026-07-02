Sieben Einsätze in wenigen Tagen: Bergwacht rettet Wanderer, Radler und Forstarbeiter

Berchtesgadener Land - Die Bergwacht in Bayern wurde in den vergangenen heißen Tagen zu sieben Einsätzen alarmiert.

Insgesamt siebenmal musste die Bergwacht in den vergangenen Tagen ausrücken. © BRK

Am Dienstagvormittag (30. Juni) erlitt ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Freising nach einem Insektenstich eine akute allergische Reaktion und musste notärztlich behandelt werden. Der Mann war bei Forstarbeiten im Frauenwald am Teisenberg von einem Insekt gestochen worden.

Ein Rettungshubschrauber setzte den Notarzt sowie zwei Bergretter per Winde am Einsatzort ab. Gemeinsam versorgten sie den Patienten und bereiteten ihn für den Lufttransport vor. Anschließend flog der Hubschrauber den 28-Jährigen zur Kreisklinik Bad Reichenhall.

Am Sonntag meldete ein Mann gegen 16.30 Uhr einen vermeintlichen Gleitschirmabsturz nahe der Padinger Alm am Hochstaufen. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Notruf einem orange-gelb blühenden Baum galt, der bereits mehrfach mit einem Gleitschirm verwechselt worden war. Die Retter konnten den Einsatz schnell wieder beenden.

Bereits am Vormittag war die Bergwacht am Högl gefordert: Eine 71-jährige Radfahrerin stürzte auf dem St.-Rupert-Pilgerweg zwischen Urwies und Johannishögl und verletzte sich schwer am linken Oberarm. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber zur Kreisklinik Bad Reichenhall geflogen. Die Polizei nahm den Unfall auf.