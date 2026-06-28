Schon wieder! Kletterer stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein österreichischer Bergsteiger ist am Untersberg abgestürzt und gestorben. Er war laut Polizei allein und ungesichert unterwegs.

Von Marco Schimpfhauser

Marktschellenberg - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist ein 57 Jahre alter Bergsteiger am Samstag am Untersberg tot aufgefunden worden.

Ein 57 Jahre alter Bergsteiger ist am Samstag am Untersberg tödlich abgestürzt. Einsatzkräfte bargen den Verstorbenen. (Symbolbild)
Ein 57 Jahre alter Bergsteiger ist am Samstag am Untersberg tödlich abgestürzt. Einsatzkräfte bargen den Verstorbenen. (Symbolbild)  © Uwe Lein/dpa

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann aus dem Salzburger Land am Morgen über den Ostgrat auf den Untersberg klettern.

Als er sich nicht zurückmeldete, meldeten Angehörige ihn am Nachmittag bei der österreichischen Polizei als vermisst.

"Durch die Alpine Einsatzgruppe Hallein wurde (...) eine augenscheinlich abgestürzte Person im Bereich des Untersbergs auf der deutschen Seite nahe der Staatsgrenze festgestellt und der Bayerischen Polizei mitgeteilt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Einsatz im Donautal: Hubschrauber rettet verletzte Kletterin von Felswand
Bergwacht Einsatz im Donautal: Hubschrauber rettet verletzte Kletterin von Felswand

Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen.

"Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der ersten Kletterstellen aus bisher ungeklärter Ursache zum tödlichen Absturz des Mannes."

Der Bergsteiger galt laut Polizei als erfahren. Er war allein und ungesichert unterwegs. Die Bergwacht Marktschellenberg, die Alpine Einsatzgruppe der bayerischen Polizei und ein Polizeihubschrauber bargen den Verstorbenen.

Titelfoto: Uwe Lein/dpa

Mehr zum Thema Bergwacht: