Schon wieder! Kletterer stürzt in Berchtesgadener Alpen in den Tod
Marktschellenberg - Im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land ist ein 57 Jahre alter Bergsteiger am Samstag am Untersberg tot aufgefunden worden.
Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wollte der Mann aus dem Salzburger Land am Morgen über den Ostgrat auf den Untersberg klettern.
Als er sich nicht zurückmeldete, meldeten Angehörige ihn am Nachmittag bei der österreichischen Polizei als vermisst.
"Durch die Alpine Einsatzgruppe Hallein wurde (...) eine augenscheinlich abgestürzte Person im Bereich des Untersbergs auf der deutschen Seite nahe der Staatsgrenze festgestellt und der Bayerischen Polizei mitgeteilt", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.
Eine Notärztin konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen.
"Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es im Bereich der ersten Kletterstellen aus bisher ungeklärter Ursache zum tödlichen Absturz des Mannes."
Der Bergsteiger galt laut Polizei als erfahren. Er war allein und ungesichert unterwegs. Die Bergwacht Marktschellenberg, die Alpine Einsatzgruppe der bayerischen Polizei und ein Polizeihubschrauber bargen den Verstorbenen.
Titelfoto: Uwe Lein/dpa