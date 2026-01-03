Sohn musste zusehen: Vater stürzt auf eisigem Weg zur Enzianhütte in den Tod

Oberstdorf - Im Landkreis Oberallgäu ist am Donnerstag ein Mann (60) auf dem Wanderweg zwischen Peters-Alpe und Enzianhütte tödlich verunglückt.

Ein 60-Jähriger ist auf dem eisigen Weg zur Enzianhütte abgestürzt und ums Leben gekommen. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Wie die Polizei bekannt gab, ereignete sich der Unfall am frühen Nachmittag.

"Ein 60-jähriger Deutscher befand sich zusammen mit seinem Sohn im Aufstieg zur Enzianhütte", teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mit.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte der Vater vom eisigen Weg ab und zog sich tödliche Verletzungen zu."

Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zum Unfallort gebracht. Dieser konnte allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Insgesamt waren Bergwacht, das Kriseninterventionsteam der Bergwacht, Polizei und die Alpine Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.