Tragischer Fund: Retter entdecken leblose Person (†61) an der Bastei

Rathen/Lohmen - Tragisches Ende einer großangelegten Suche! Am Freitagabend hatten Mitarbeiter der Felsenbühne Rathen einen lauten Schrei gehört. Die Bergwacht durchkämmte daraufhin ohne Feststellung das Gebiet. Am Sonntagvormittag folgte dann der Schock: Ein 61-Jähriger ist leblos an der Bastei gefunden worden.

Bei der Suche von Polizei und Bergwacht wurde am Sonntagmorgen ein Toter (61) im Bereich der Bastei entdeckt. © Marko Förster

Der Mann war den bisherigen Ermittlungen zufolge am Samstag als vermisst gemeldet worden. Sein Auto stand auf dem Bastei-Parkplatz. Die Polizei geht von Suizid aus, wie sie TAG24 auf Nachfrage mitteilte.

Zunächst hatten die Beamten am Samstagabend mithilfe eines Fährtenhundes die Spur des Vermissten aufgenommen.

Im Bereich der Kanapee-Aussicht unweit der Basteibrücke erhielten die Kräfte aufgrund des unwegsamen Geländes auch Unterstützung durch die Bergwacht Bad Schandau und die Drohnenstaffel des DRK Sebnitz.

Ohne Ergebnis wurden die Maßnahmen über Nacht pausiert, bevor die Suche am Sonntagmorgen weiterging. Dabei stießen die Retter unterhalb der Basteiaussicht auf die verstorbene Person.