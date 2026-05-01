Katwarn ausgelöst: Brand auf Mülldepot sorgt für Großeinsatz

Weißenfels - Großeinsatz der Feuerwehr in Weißenfels: Auf einem Mülldepot von Dienstleister Remondis ist es am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat der Burgenlandkreis eine Warnung herausgegeben.

Auf einem Mülldepot in Weißenfels ist es am Freitagabend zu einem Großbrand gekommen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. © EHL Media

Über die Katwarn-App warnte der Landkreis die Region um Weißenfels vor der Rauchwolke, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr weit sichtbar war. Anwohner werden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben, Rundfunk und Fernsehen verfolgt werden.

Der Brand war gegen 17 Uhr ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle gegenüber TAG24 erklärte. Betroffen ist ein Mülllager auf einem Betriebsgelände von Remondis an der Johann-Reis-Straße. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar. "Wir haben jedoch keine Hinweise, dass es gelegt wurde", sagte die Sprecherin.

Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind vor Ort, um den Flammen Einhalt zu gebieten. Wie TAG24 erfuhr, ist die Wasserversorgung jedoch eingeschränkt. Mit Hilfe mehrerer Löschfahrzeuge wurde deshalb ein Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser zur Einsatzstelle zu transportieren.

Parallel dazu gehen die Einsatzkräfte von allen Seiten gegen die Flammen vor. Dabei setzen sie auf technisches Gerät, um das Brandgut auseinanderzuziehen und so Glutnester gezielt zu löschen.