Katwarn ausgelöst: Brand auf Mülldepot sorgt für Großeinsatz
Weißenfels - Großeinsatz der Feuerwehr in Weißenfels: Auf einem Mülldepot von Dienstleister Remondis ist es am Freitagabend ein Großbrand ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Aufgrund der starken Rauchentwicklung hat der Burgenlandkreis eine Warnung herausgegeben.
Über die Katwarn-App warnte der Landkreis die Region um Weißenfels vor der Rauchwolke, die noch vor Eintreffen der Feuerwehr weit sichtbar war. Anwohner werden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Lüftungs- und Klimaanlagen sollten ausgeschaltet bleiben, Rundfunk und Fernsehen verfolgt werden.
Der Brand war gegen 17 Uhr ausgebrochen, wie eine Sprecherin der Polizeiinspektion Halle gegenüber TAG24 erklärte. Betroffen ist ein Mülllager auf einem Betriebsgelände von Remondis an der Johann-Reis-Straße. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst noch unklar. "Wir haben jedoch keine Hinweise, dass es gelegt wurde", sagte die Sprecherin.
Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren sind vor Ort, um den Flammen Einhalt zu gebieten. Wie TAG24 erfuhr, ist die Wasserversorgung jedoch eingeschränkt. Mit Hilfe mehrerer Löschfahrzeuge wurde deshalb ein Pendelverkehr eingerichtet, um ausreichend Löschwasser zur Einsatzstelle zu transportieren.
Parallel dazu gehen die Einsatzkräfte von allen Seiten gegen die Flammen vor. Dabei setzen sie auf technisches Gerät, um das Brandgut auseinanderzuziehen und so Glutnester gezielt zu löschen.
Löscharbeiten könnten sich bis ins Wochenende ziehen
Aktuellen Einschätzungen nach werden die Löscharbeiten noch mehrere Stunden andauern und könnten sich bis in das Wochenende ziehen.
Verletzt wurde bei dem Feuer glücklicherweise niemand. Laut Polizei besteht auch keine Gefahr, dass sich dieses auf umstehende Gebäude oder Ähnliches ausbreiten könne.
Die Polizei hat bereits Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache herauszufinden.
Titelfoto: EHL Media