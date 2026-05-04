Block-Prozess: Besonderer Tag für Steakhouse-Erbin, das ist geplant

Hamburg - 48. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block ! Die Steakhouse-Erbin muss auch an ihrem 53. Geburtstag vor Gericht erscheinen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Da keine anderen Zeugen geladen sind, bekommen die Verfahrensbeteiligten die Gelegenheit, zur abgeschlossenen Vernehmung von Said B. in der vergangenen Woche Stellung zu beziehen.

Für Montag war eigentlich die weitere Befragung des Psychologen Dr. Stefan R. geplant, der bereits Ende Januar als Zeuge ausgesagt hatte. Aufgrund einer Erkrankung kann R. allerdings nicht zur Verhandlung erscheinen, wie das Gericht mitteilte.

Am 47. Verhandlungstag wurde die Befragung des mutmaßlichen Mit-Entführers Said B. fortgesetzt. Nach eigenen Angaben hatte dieser eines der Fluchtautos in der Silvesternacht 2023/24 gefahren.

Inhaltlich brachte die Befragung wenig Neues, B. konnte sich auf Nachfrage teils nicht mehr an frühere Aussagen erinnern. Der Verhandlungstag war zudem geprägt durch Diskussionen zwischen den Verfahrensbeteiligten.

Die Anwältin des Zeugen kritisierte vor allem die Befragung durch Block-Verteidiger Ingo Bott und bemängelte dessen Reihenfolge der Fragen: "Offensichtlich brauchen Sie da Hilfe", stichelte sie.

Ein zentraler Streitpunkt war zudem die Frage nach dem Arbeitgeber des Zeugen, der angegeben hatte, als Bauingenieur in Israel zu arbeiten. Nach Zulassung der Frage nannte B. schließlich den Namen eines Bauunternehmens.