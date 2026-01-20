Block-Prozess: Chef-Entführer wollte den Vater der Kinder finanziell entschädigen

Bereits zum fünften Mal wird der mutmaßliche Chef-Entführer David B. im Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block aussagen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Bereits zum fünften Mal wird der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) am heutigen Dienstag im Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) aussagen. Er ist der einzige Zeuge, der für den 31. Verhandlungstag geladen ist. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42). © Marcus Brandt/dpa

Die Richterin hakt weiter nach: "Welche Gefahr soll denn von Herr Hensel ausgegangen sein, als er in Hamburg gesichtet worden ist?" "Es bestand die Vermutung, dass er sich rächen wollte", so B. und bleibt weiter wage. Es folgt eine kurze Pause.

In seiner vorherigen Aussage hatte B. berichtet, dass er mit seinem Team auch bei der Beerdigung von Christina Blocks Mutter, Christa Block, im Juli 2023 anwesend war. "Warum war eine Überwachung einer Trauerfeier notwendig?", fragt die Vorsitzende Richterin. B. erklärte, es habe Befürchtungen gegeben, Stephan Hensel könne sowohl zur Beerdigung als auch zu dem anschließenden Empfang erscheinen. Man sei daher gebeten worden, die Trauerfeier und den Empfang abzusichern. "Was sollte das für eine Sicherung sein? Sie haben uns doch erklärt, dass Sie eine Firma für Cyber-Sicherheit haben", hakte die Richterin weiter nach. B. entgegnete, es habe sich um eine Observation gehandelt. Nach Annahme der Familie Block habe die Sorge bestanden, Hensel könne dem Ruf der Familie sowie dem Hotel schaden. Zudem habe man gewusst, dass das Hotel nur unzureichend gesichert gewesen sei. Weiter führte B. aus, Christina Block habe sich gewünscht, dass die Kinder ihre Großmutter noch besuchen könnten, als diese schwer krank gewesen sei, und später auch an der Beerdigung teilnehmen sollten. Man habe diese Wünsche gekannt. Nachdem Stephan Hensel sich geweigert habe, die Kinder reisen zu lassen, habe Christina Block sehr verunsichert reagiert. B. erklärte, sie habe berichtet, Hensel sei kurz zuvor in Hamburg gesehen worden, was bei ihr ein starkes Unwohlsein ausgelöst habe. "Christina Block hat uns gebeten, ihr zu helfen", so B.

Die Vorsitzende Richterin fragt nach, ob B. wisse, inwieweit der mitangeklagte Familienanwalt Dr. Andreas C. seitens "des Patriarchen" unter Druck gestanden habe. Dies habe Dr. C. ihm gegenüber mehrfach zum Ausdruck gebracht, so B. "Er hat oft erzählt, dass er das Problem mit den Kindern lösen müsse und die Verantwortung gegenüber dem Patriarchen übernommen habe, alles wieder in Ordnung zu bringen", so der Zeuge. In diesem Zusammenhang erinnert B. das Gericht daran, dass Dr. C. ihn bei Eugen Block als den Mann vorgestellt habe, "der die Kinder nach Hause bringen wird". Dr. C. habe zudem wiederholt gesagt: "Ich stehe unter Druck, ich muss gleich zum Patriarchen. Er fragt immer: 'Wann werden die Kinder zurück sein?'" Der Zeuge verweist auch erneut auf seine frühere Aussage, dass Eugen Block erklärt haben soll, die Kinder müssten spätestens vor Weihnachten wieder zu Hause sein, da er bereits Geschenke für sie gekauft habe.

Der angeklagte Sicherheitsunternehmer mit einer Botschaft für die Pressefotografen. Im Hintergrund: Stephan Hensel (51, l), Vater der Block-Kinder und Ex-Mann der Unternehmerin. © Georg Wendt/dpa

Anschließend rückt erneut der sogenannte "11-Punkte-Plan" in den Fokus. Nach eigener Aussage wollte David B. damit die Konflikte zwischen Stephan Hensel und der Familie Block lösen. David B. erklärt, der Plan sei unter anderem mit Blick auf "den Patriarchen" [Eugen Block] der Familie entstanden. Ziel sei es gewesen, eine Vereinbarung zu formulieren, mit der sich alle Beteiligten wohlfühlen und die letztlich auch bestätigt werden könne. In den Notizen finden sich zudem Stichpunkte wie "Must-have: 100.000 Dollar" und "Kinder unterstützen". Auf Nachfrage erläutert David B., er habe angeboten, Stephan Hensel für die Zeit finanziell zu entschädigen, in der sich die Kinder bei ihm in Dänemark aufgehalten hätten. "Als ich diese Vereinbarung erstellt habe, hatte ich zwei Dinge im Kopf: den Inhalt der Vereinbarung selbst – und wie ich die Parteien davon überzeugen könnte, sie zu akzeptieren", so David B. Man habe über viele Monate Informationen gesammelt und festgestellt, dass die Situation stark emotional aufgeladen gewesen sei. Ziel sei eine Lösung gewesen, die vor allem den Kindern diene und mit der sich beide Elternteile einverstanden erklären könnten.

Die Zeugenbefragung von David B, (68) geht weiter. Zunächst geht es wieder um das Wohnmobil, mit dem Theo und Klara in der Silvesternacht 23/24 nach Süddeutschland gebracht worden sind. Auf einem Blitzerfoto soll B. seine Komplizin Keren T. neben sich auf dem Beifahrersitz erkennen. "Ja, das ist sie", so der Zeuge.

Der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) wird in schwarzen Limousinen von vermummten LKA-Beamten zum 31. Verhandlungstag im Prozess wegen mutmaßlicher Kindesentführung in das Strafjustizgebäude gefahren. © Marcus Brandt/dpa

Nachdem alle Beteiligten eingetroffen sind, beginnt der 31. Verhandlungstag – und startet unmittelbar mit einem Wortgefecht zwischen der Vorsitzenden Richterin und mehreren Verteidigern. Diese monieren, dass ihnen teils seit Tagen keine ausreichende Zeit für Anträge und Stellungnahmen eingeräumt werde. "Für die Fotografiererei ist immer Zeit", kritisierte Rechtsanwalt Reinhard Daum und spricht von den Pressefotigrafen, die immer kurz vor Beginn in den Saal dürfen. Die Richterin entgegnete: "Dazu bin ich verpflichtet." "Nicht in diesem Ausmaß", erwiderte der Anwalt der Cousine von Frau Block.

Christina Block am Dienstag auf dem Weg zum Strafjustizgebäude vorbei an Demonstranten. © Marcus Brandt/dpa

Auch Christina Block und Gerhard Delling (66) sowie ihre Anwälte stehen noch in der Schlange, der Prozessbeginn (eigentlich um 9.30 Uhr) wird sich demnach wieder verzögern.

Ungewöhnliches Bild vor Saal 237: Statt langer Schlangen herrscht zunächst kaum Andrang. Dafür staut es sich bei der Sicherheitskontrolle am Eingang des Strafjustizgebäudes, Zuschauende und Prozessbeteiligte warten teilweise seit einer Stunde auf Einlass, wie TAG24 erfuhr.

Für den 31. Verhandlungstag ist die weitere Befragung von David B. vorgesehen. Es wird bereits der fünfte Verhandlungstag sein, an dem der gebürtige Israeli und ehemalige Mossad-Agent unter zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen als Zeuge aussagen wird. Diese waren ihm vom Gericht für seine freiwillige Aussage zugesichert worden. Der Chef der IT-Sicherheitsfirma "Cyber Cupula" soll die Entführung der beiden jüngsten Block-Kinder aus Dänemark in der Silvesternacht 2023/24 mithilfe seines Teams organisiert und durchgeführt haben. Bis zu seiner Vernehmung durch die Hamburger Staatsanwaltschaft im November 2025 wurde er per internationalem Haftbefehl gesucht.