Block-Prozess: Zeuge sollte kurzfristig 10.000 Euro organisieren

Von Madita Eggers

Hamburg - Am Dienstag wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 29. Verhandlungstag sollen zwei Mitarbeiter des "Grand Elysée"-Hotels in Hamburg aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) vor dem Hamburger Landgericht. © Marcus Brandt/dpa

Dr. Voß, Verteidiger des Familienanwalts Andreas C., konfrontiert den Zeugen mit Ungereimtheiten in seinen heutigen Aussagen im Vergleich zu seiner polizeilichen Vernehmung. Dort soll der Zeuge unter anderem nicht geschildert haben, dass er und seine Empfangschefin angewiesen worden seien, sich Namen für die Gäste auszudenken. Ebenso habe er gegenüber der Polizei von 5000 Euro und nicht 10.000 Euro gesprochen, die Frau Block kurzfristig verlangt haben soll, wie Dr. Böttner, Verteidiger des Angeklagten Tal S., ihm vorhält. Der Zeuge räumt ein, dass es sein könne, dass er sich nicht mehr richtig erinnere. Damit ist die Zeugenbefragung des ehemaligen Hoteldirektors beendet.

Der Nebenklagevertreter fragt nach dem Verhältnis des Zeugen zu Frau Block. "Wir hatten einen guten Austausch", so Axel B. Sie habe ihm auch des Öfteren bei verschiedenen Themen geholfen habe, insbesondere bei Angelegenheiten, die ihren Vater betrafen. Dieser sei ein "passionierter Hotelier", der gerne seine Wünsche für das Hotel geäußert haben soll. Auf die Frage, ob Eugen Block Einblick in das Tagesgeschäft gehabt habe, erklärt der Zeuge, er habe ihn etwa zweimal pro Woche im Hotel getroffen. Er sei sehr engagiert gewesen. Themen wie Zimmerpreise seien durchaus besprochen worden, um Zahlungsrückstände einzelner Gäste sei es jedoch nie gegangen. Es folgen zehn Minuten Pause.

Die Staatsanwaltschaft fragt, warum Axel B. im Sommer 2023 aus dem Hotel ausgeschieden ist. "Nach konstruktiven Gesprächen haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Auffassungen darüber hatten, wie das Hotel in Zukunft geführt werden soll", erklärt der Zeuge. Mit den geschilderten Vorfällen im Hotel habe das nichts zu tun gehabt: "Zumindest nicht, dass ich wüsste."

Der Zeuge berichtet weiter von einer "Szene", in der Frau Block relativ spontan darum gebeten habe, einen Fahrer sowie den hoteleigenen Multivan für einen Ausflug mit mehreren Personen nach Dänemark zur Verfügung zu stellen. An sich sei das keine ungewöhnliche Anfrage gewesen; es sei zuvor immer wieder vorgekommen, dass die Familie Block auf Dienstleistungen des Hotels zurückgegriffen habe. Letztlich sei aus der Fahrt jedoch nichts geworden. Die Unternehmerin sei später noch einmal persönlich vorbeigekommen, um sich für die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Zudem schildert Axel B. einen weiteren Vorfall: Frau Block habe ihn telefonisch kontaktiert und erklärt, sie benötige kurzfristig 10.000 Euro. Sie habe gefragt, ob er das organisieren könne. Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung sei daraufhin ein Umschlag mit dem Geld an der Rezeption für Frau Block hinterlegt worden. Am nächsten Tag habe sich der Betrag wieder in der Hotelkasse befunden.

Nun beginnt die Aussage des ersten Zeugen: des früheren Hoteldirektors Axel B. (55), der das "Grand Elysée" bis Sommer 2023 leitete. Gleich zu Beginn schildert er, dass er 2023 auf Anweisung des mitangeklagten Familienanwalts Dr. Andreas C. zwei Einzelzimmer "für eine Frau und einen Mann" für einen unbestimmten Zeitraum habe reservieren sollen. Normalerweise würden Gäste beim Check-in ihre Ausweise vorlegen. "In diesem Fall war es jedoch so, dass wir uns Namen ausdenken sollten", so Axel B. Die Gäste hätten keinerlei Dokumente vorgelegt: "Da war ich überrascht." Der Familienanwalt habe zu verstehen gegeben, dass er sich darum kümmern werde. "Ich bin davon ausgegangen, dass es in Ordnung ist, wenn sich der Aufsichtsratsvorsitzende darum kümmert", so B. Auf Nachfrage bestätigt Axel B., dass es sich dabei um einen Verstoß gegen die Meldevorschriften gehandelt habe. "Ich habe ein paar Mal bei Dr. C. nachgefragt", so der 55-Jährige. Vonseiten Dr. C. habe es jedoch stets nur geheißen: "Ich kümmere mich." Auch hinsichtlich der anfallenden Kosten habe es Unklarheiten gegeben – bereits nach wenigen Wochen seien mehrere tausend Euro aufgelaufen. "Die waren ja auch beim Frühstück und in den Restaurants", berichtet der Zeuge, der mehrfach Kontakt zu den Gästen, mutmaßlich David B. und Keren T., hatte. "Es gehört dazu, die Gäste zu begrüßen und zu fragen, ob alles in Ordnung ist." Schließlich habe er auch seine Vorgesetzten wegen der nicht gedeckten Kosten informiert: "Auch dort hieß es, Dr. C. kümmere sich. Da keine klare Ansage kam, habe ich das für mich abgehakt."

Wie die Richterin zu Beginn der Verhandlung bekannt gab, wurde Keren T. alias "Olga" am 8. und 12. Januar von der Staatsanwaltschaft vernommen. Sie galt als rechte Hand von David B. (68), dem mutmaßlichen Chef der Entführer, und während ihrer Zeit in Hamburg als auch enge Vertraute von Christina Block. Bis zuletzt galt sie als flüchtig. Was sie genau ausgesagt hat, ist bislang nicht bekannt. Auch dem Gericht liege das Gesprächsprotokoll noch nicht vor, so die Richerin.

Mit rund 15 Minuten Verspätung beginnt der 29. Verhandlungstag.

Wie schon am vergangenen Donnerstag ist der Andrang an Zuschauenden vor dem Saal 237 überschaubar. Viele der Anwesenden sind Familie und Freunde von Christina Block und ihrem Partner sowie Mitangeklagten Gerhard Delling (66).

Christina Block mit ihrem Vater Eugen Block (85) beim Neujahrsempfang der Block-Gruppe im "Grand Elysée"-Hotel in Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

Für 9.30 Uhr und 11 Uhr sind zwei Zeugen geladen, die beide Hotelmitarbeiter des Hamburger "Grand Elysée" sind beziehungsweise waren, wie das Gericht am Montag mitteilte. In dem Hotel, das der Block-Familie gehört, sollen die mutmaßlichen Entführer von Theo und Klara über mehrere Monate hinweg untergebracht gewesen sein. Nach Angaben der Unternehmerin habe die IT-Sicherheitsfirma des Zeugen David B. (68) ursprünglich einen Penetrationstest durchführen sollen. B. sagte jedoch aus, dass es von Beginn an um die Beschaffung von Informationen über die Block-Kinder gegangen sei, die seit Sommer 2021 bei ihrem Vater, Stephan Hensel (51), in Dänemark lebten.