Block-Prozess: Mutmaßlicher Chef-Entführer sagt weiter aus

Am Montag wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Nachdem der letzte Termin am vergangenen Donnerstag krankheitsbedingt kurzfristig abgesagt werden musste, wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) am Montag fortgesetzt. Am 30. Verhandlungstag soll der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (69) erneut aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) kommt am 30. Verhandlungstag zusammen mit ihrem Partner Gerhard Delling (66) beim Hamburger Landgericht an. Der Ex-Sportmoderator ist wegen Beihilfe ebenfalls angeklagt. © Christian Charisius/dpa

Ihr Auftrag von P. sei es gewesen, im Haus abzuwarten, bis die Polizei eintreffe, und dafür zu sorgen, dass die Übergabe entsprechend ablaufe. Rechtsanwalt Kury habe sich jedoch nicht daran gehalten, sondern habe das Haus mit Theo und Klara verlassen und sei mit ihnen in seinem Auto davongefahren. "Er ist etwa zehn bis 15 Meter gefahren und wurde dann von der Polizei abgefangen", so die Zeugin.

Die Vorsitzende Richterin will wissen, woher die Information stammte, wann genau die Kinder am 2. Januar zurückkehren würden. Die Zeugin erklärte, sie habe erst zehn Minuten zuvor vom Angeklagten P. davon erfahren. Dieser habe in Kontakt mit Eugen Block gestanden. Woher die Information ursprünglich gekommen sei, wisse sie jedoch nicht. Theo und Klara seien schließlich in einem grünen Viersitzer angekommen, der unmittelbar in die Garage gefahren sei. Später habe sie "eine von Frau Blocks Töchtern" noch einmal im Garten gesehen. Wie viele Kinder sich insgesamt im Haus aufgehalten haben, könne sie jedoch nicht genau sagen. Der Auftrag habe am 5. Januar 2024 "relativ hektisch" geendet. Sie habe einen Anruf eines LKA-Mitarbeiters erhalten, der sie darüber informiert habe, dass die Polizei kommen werde, um die Kinder abzuholen.

Herr P. habe im Rahmen der Beauftragung zugesichert, dass das Hauptziel darin bestand, die Presse fernzuhalten. "Und man fragt sich natürlich, warum so viel Presse erwartet wird", so die Zeugin. P. habe daraufhin erklärt, man sei davon ausgegangen, dass die Kinder von Frau Block nach Hause zurückkehren würden: "So hieß es damals", so die Zeugin. Zudem hätten Rechtsanwalt Kury sowie der Innenminister bestätigt, dass das Aufenthaltsbestimmungsrecht bei Frau Block liege. Die Vorsitzende Richterin hakte nach: "Das verstehe ich nicht – welcher Innenminister?" Die Zeugin: "Mir wurde gesagt, dass der Innenminister Kenntnis darüber habe, dass die Kinder zurückkommen. Verstanden habe ich das damals auch nicht", so die Zeugin.

Die Zeugin berichtete, dass Christina Block zunächst nicht gewollt habe, dem Jugendamt und der Polizei am 3. Januar 2024 Zutritt zu gewähren. Die gesamte Situation sei noch zu aufgewühlt gewesen, sie habe sich mental nicht stabil gefühlt und Zeit gebraucht, damit ihre Kinder zur Ruhe kommen könnten. W. beschrieb Christina Block in dieser Situation als "emotional angespannt und sichtlich belastet". Vor dem Besuch von Polizei und Jugendamt seien unter anderem Gerhard Delling, Rechtsanwalt Otmar Kury, der angeklagte Familienanwalt Dr. Andreas C. sowie ein Familienpsychologe vor Ort gewesen.

Der Prozess startet mit der Zeugenbefragung der Mitarbeiterin des angeklagten Sicherheitsunternehmers. Die Zeugin Patricia W. (52) berichtete, sie habe am 1. Januar 2024 von ihrem Kooperationspartner, dem Angeklagten P., den Auftrag erhalten, zwei Wohnobjekte zu schützen. Dabei habe es sich um die Häuser von Eugen Block und Christina Block in Hamburg gehandelt. Aufgabe der Sicherheitskräfte sei es gewesen, "Schererein" zu verhindern und Unbefugten den Zutritt zum Gelände zu verwehren. Der Auftrag habe am 2. Januar 2024 begonnen. In diesem Zusammenhang habe sie auch das Haus der Unternehmerin sowohl außen als auch innen überprüft. Zuvor habe sie Gerhard Delling (66) empfangen und durch das Haus geführt. Hauptauftraggeber sei Eugen Block gewesen. Dessen ausdrücklicher Wunsch sei es gewesen, an den Türen für "Frieden und Ruhe" zu sorgen, um zusätzlichen "emotionalen Stress" zu vermeiden. Freunde, Lieferanten oder andere Besucher seien daher kontrolliert empfangen worden. Paketsendungen seien teilweise von den Sicherheitskräften entgegengenommen worden.

Eigentlich sollte der Prozess heute auf Bitten der Rechtsanwältin Gül Pinar eine halbe Stunde früher beginnen. Zusätzliche Sicherheitskontrollen vor Saal 237 verzögern jedoch den Ablauf und lassen darauf schließen, dass der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) heute erneut aussagen wird. Seine Zeugenvernehmung war im Dezember aus terminlichen Gründen unterbrochen worden.

Inzwischen sind Teile der Aussage von Keren T., von Christina Block stets "Olga" genannt, die unter anderem der BILD-Zeitung vorliegen, an die Öffentlichkeit gelangt. Demnach war die Entführung der Block-Kinder offenbar lange vorbereitet und eng mit der Unternehmerin abgestimmt. Nach Darstellung von T. habe Block bereits vorab von der Aktion gewusst, konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort der Kinder geliefert und am Silvesterabend über codierte Nachrichten kommuniziert. Als zentrale Figur im Hintergrund benennt T. den Familienanwalt Dr. Andreas C. Er habe massiven Druck ausgeübt, rechtliche Risiken heruntergespielt und ein gewaltsames Vorgehen bewusst in Kauf genommen. Dabei habe er wiederholt betont, der Druck komme "von oben".

Mit diesem "oben" sei nach Darstellung von T. Eugen Block (85) gemeint, den sie durchgehend als "den Patriarchen" bezeichnet haben soll. Zwar habe es keinen direkten Kontakt gegeben, doch sei er als maßgeblicher indirekter Auftraggeber wahrgenommen worden, dessen Zufriedenheit für alle Beteiligten entscheidend gewesen sei. Ob und wann Keren T. vor Gericht als Zeugin aussagen wird, ist bislang offen. Eine Aussage ist jedoch wahrscheinlich, nachdem auch ihr ehemaliger Chef, David B. (68), nach seiner Aussage bei der Staatsanwaltschaft nur kurz darauf als Zeuge vor Gericht ausgesagt hatte. Für Montag ist die Vernehmung einer Mitarbeiterin des angeklagten Sicherheitsunternehmers angesetzt. Die für Donnerstag geladenen Zeugen – darunter die Sekretärin von Eugen Block – wurden hingegen kurzfristig verschoben.



Eugen Block (85) beim Neujahrsempfang der Block-Gruppe im "Grand Elysée"-Hotel in Hamburg. © Marcus Brandt/dpa