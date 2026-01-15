Block-Prozess: Verhandlungstag kurzfristig abgesagt

Hamburg - Am Donnerstag sollte der Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (52) fortgesetzt werden - doch kurz vor dem Beginn des 30. Verhandlungstages kam die Absage.

Christina Block (52) neben ihrem Anwalt Ingo Bott (42) im Gerichtssaal des Strafjustizgebäudes. Die Steakhouse-Erbin ist die Hauptangeklagte in dem Prozess. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Wie das Hanseatische Oberlandesgericht gegenüber Medienvertretern mitteilte, findet die Verhandlung aufgrund eines Krankheitsfalles am Donnerstag nicht statt.

Eigentlich sollten an diesem Prozesstag drei Zeugen aussagen. Bei dem ersten Zeugen handelt es sich laut Gericht um einen Bankmitarbeiter, während die zweite Zeugin eine Mitarbeiterin aus dem nahen Umfeld von Eugen Block (85), Christinas Vater, ist.

Bei der dritten Zeugin handelt es sich demnach um eine Kriminalbeamtin.

Am 29. Verhandlungstag war bekannt geworden, dass die bislang als flüchtig geltende Keren T. alias "Olga" am 8. und 12. Januar von der Staatsanwaltschaft vernommen worden war.

Sie gilt als enge Vertraute von Christina Block und rechte Hand von David B. (68), dem mutmaßlichen Kopf der Entführerbande. Der Inhalt von T.s Aussagen ist bisher noch unklar.