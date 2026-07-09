Block-Prozess: Ex-GNTM Model und mutmaßlicher Mit-Entführer weiter im Fokus

Hamburg - Im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) findet am Donnerstag der 63. Verhandlungstag statt. Ex-GNTM-Model Jonathan G. (35) wird weiter aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Unter anderem hatte der Verteidiger von Tal S., Sascha Böttner, angekündigt, weitere Fragen zur psychischen Verfassung von G. stellen zu wollen.

Erstmals sagte der mutmaßlich an der Tat beteiligte G. als Zeuge aus. Er widersprach der Darstellung des in U-Haft sitzenden Tal S., dass er im Rahmen der Ergreifung der Kinder in der Silvesternacht 2023/24 brutal auf deren Vater Stephan Hensel eingeschlagen habe. Stattdessen habe er weder die Kinder noch den Nebenkläger angerührt.

Wie die anderen befragten Israelis berichtete auch das ehemalige GNTM-Model von einem Treffen im Hotel "Grand Elysée", bei dem Christina Block kurz vor der Entführung zu dem Team gesprochen habe. Ein entsprechendes Treffen soll es nach Darstellung der Block-Seite nie gegeben haben.

G. sprach auch über die persönlichen Folgen der "Mission". Er könne nicht mehr arbeiten, sei paranoid und habe Angst, offenbarte der frühere Fitness-Trainer. Er berichtete zudem von einem Suizidversuch, den es bereits gegeben habe, als er noch bei der Armee tätig gewesen sei.