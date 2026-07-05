Knapp ein Jahr nach Rauswurf: Ex-Block-Anwalt Otmar Kury teilt gegen Ingo Bott aus

Hamburg - Kurz nach Prozessbeginn hatte die Arbeit von Rechtsanwalt Otmar Kury (70) an der Seite von Christina Block (53) ein Ende. Seine Strategie zur Verteidigung sorgte für Wirbel, doch im August 2025 war Schluss. Knapp ein Jahr später meldet sich der 70-Jährige nun vor allem mit einem Seitenhieb gegen Verteidiger Ingo Bott (43), der die Steakhouse-Erbin seitdem mit seinem Team unterstützt.

Unternehmerin Christina Block (53) trennte sich im August 2025 von ihrem Pflichtverteidiger Otmar Kury (70, r.). Diese Rolle übernahm Ingo Bott (42, l.). © Christian Charisius/dpa

Damals erklärte die 53-Jährige zum Ende der Zusammenarbeit: "Seit einiger Zeit habe ich festgestellt, dass unsere beiden Welten sehr unterschiedlich sind." Wie der Anwalt diese Erklärung aufgefasst habe?

"Plötzlich war ein neuer Rechtsanwalt gekommen, ohne dass ich das wusste. Und als mir dies mitgeteilt worden war, ermöglichte dies mir nicht mehr die zwingend gebotene, sorgfältige, umfassende Vorbereitung der Hauptverhandlung", erinnert sich Kury im Gespräch mit "Welt am Sonntag" an den Einstieg von Bott.

Er selbst hätte die Verteidigung anders geführt als sein Kollege. So hätten seiner Ansicht nach die Vorgeschichte und die Rolle des Kindsvaters Stephan Hensel (53) stärker in die Beweisaufnahme gebracht werden müssen.

"Dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass das Oberlandesgericht Hamburg dem Vater angeordnet hatte, die Kinder sofort zur Mutter zurückzubringen, und der Mutter das alleinige Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zugesprochen hatte."