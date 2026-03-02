Block-Prozess geht weiter: Novum am 37. Verhandlungstag
Hamburg - Es geht weiter: Am Montag (13 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (32) nach dreiwöchiger Pause fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog über den ungewöhnlich kurzen 37. Verhandlungstag.
Update, 12.30 Uhr: So geht es am Montag weiter
Für Prozessbeteiligte und Zuschauer geht es am Montag außergewöhnlich spät los. Die Verhandlung beginnt nicht, wie sonst, bereits um 9.30 Uhr, sondern erst um 13 Uhr.
Dann steht die Befragung einer Mitarbeiterin des Hamburger Jugendamtes auf dem Programm, die bisher noch nicht als Zeugin gehört wurde. Die Frau hatte kurz nach der Entführung im Haus der Mutter mit den Kindern gesprochen.
Weitere Zeugenbefragungen sind laut Gericht für Montag nicht geplant.
Update, 12.15 Uhr: Recap vom 36. Verhandlungstag
Am 36. Verhandlungstag Anfang Februar war die Befragung vom mutmaßlichen Chef-Entführer David B. fortgesetzt worden. An seinem inzwischen achten Tag im Zeugenstand räumte B. ein, "elektronische Spionage" betrieben beziehungsweise beauftragt zu haben.
Laut seiner Aussage sei eine Person namens Martin A. für die Überwachung des Hauses der Familie Hensel in Dänemark zuständig gewesen. Mehr als "Teile von Passwörtern" habe man jedoch nicht entschlüsseln können.
Empört zeigte sich B. über die Zeugenaussage von Alon K., der angegeben hatte, nichts mit der Entführung zu tun zu haben. K. hatte zudem von einem zufälligen Treffen mit B. in Berlin gesprochen.
"Ich habe ihn nicht zum ersten Mal in Berlin getroffen und das Treffen war auch nicht zufällig, sondern geplant. Ich habe ihn zuvor mehrfach getroffen und das erste Mal war in Tel Aviv", widersprach B. der Darstellung von K. vehement.
