Block-Prozess geht weiter: Novum am 37. Verhandlungstag

Am Montag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog über den 37. Verhandlungstag.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Es geht weiter: Am Montag (13 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (32) nach dreiwöchiger Pause fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog über den ungewöhnlich kurzen 37. Verhandlungstag.

Für Prozessbeteiligte und Zuschauer geht es am Montag außergewöhnlich spät los. Die Verhandlung beginnt nicht, wie sonst, bereits um 9.30 Uhr, sondern erst um 13 Uhr. Dann steht die Befragung einer Mitarbeiterin des Hamburger Jugendamtes auf dem Programm, die bisher noch nicht als Zeugin gehört wurde. Die Frau hatte kurz nach der Entführung im Haus der Mutter mit den Kindern gesprochen. Weitere Zeugenbefragungen sind laut Gericht für Montag nicht geplant.

Christina Block (52) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Am Montag steht im Mammut-Prozess gegen die Steakhouse-Erbin der 37. Verhandlungstag an. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa