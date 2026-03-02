Block-Prozess geht weiter: Vorsitzende Richterin muss einschreiten

Am Montag wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog über den 37. Verhandlungstag.

Hamburg - Es geht weiter: Am Montag (13 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (32) nach dreiwöchiger Pause fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog über den ungewöhnlich kurzen 37. Verhandlungstag.

Bott führt seine Befragung vor und hält F. einige E-Mails vor, an denen die Jugendamt-Mitarbeiterin allerdings gar nicht unmittelbar beteiligt war. Hildebrandt schreitet ein und ermahnt den Anwalt, zulässige Fragen zu Tatsachen oder Empfindungen zu stellen. "Ist das jetzt eine Gelbe Karte, oder was?", erwidert Bott bissig, woraufhin Hildebrandt antwortet: "Das ist ihre Empfindung."

Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt musste bei der Befragung von Carina F. durch Block-Anwalt Ingo Bott am Montag mehrfach einschreiten. © Marcus Brandt/dpa-Pool/dpa

Block-Anwalt Ingo Bott startet mit seiner Befragung der Jugendamt-Mitarbeiterin und spricht F. auf Geschehnisse und Umgangsvereinbarungen in den Jahren 2016 und 2017 an. Er wird von der Vorsitzenden Richterin ermahnt, dass es in der Verhandlung um die Entführung in der Silvesternacht 2023/24 gehe. Bott lässt sich nicht beirren und spricht F. auf ein Gespräch mit der ältesten Block-Tochter Johanna im Jahr 2017 an. Diese habe damals entgegen der damaligen Umgangsvereinbarung nicht Weihnachten mit ihrem Vater Stephan Hensel feiern wollen. Den Grund erinnere F. nicht mehr. Ein von der Jugendamt-Mitarbeiterin vorgeschlagenes Gespräch zur Klärung habe nicht stattgefunden, weil Hensel keine Zeit gehabt habe. Letztlich habe Johanna Weihnachten dann doch mit ihrem Vater verbracht, nachdem sie von ihrer Mutter dazu ermutigt worden sei.

Hensels zweiter Anwalt Gerd Uecker möchte wissen, ob es nicht irgendwelche Richtlinien für ein Gespräch mit Kindern gebe, deren Wohl gefährdet sein könnte. F. antwortet ein wenig schwammig, woraufhin Uecker nachlegt, warum die Jugendamt-Mitarbeiterin die Kinder nicht konkret zu ihrem Zustand befragt habe. F. erwidert, dass sie doch mit den Kindern gesprochen und es keine Anzeichen für eine Gefährdung gegeben habe. Anschließend geht es um eine Mail, die F. an Christina Block geschickt hat. In dieser stellte die Jugendamt-Mitarbeiterin der Steakhouse-Erbin das Protokoll des Termins zur Verfügung. Dies sei aber nicht vor der endgültigen Veröffentlichung des Protokolls passiert, versichert F.

Hensel-Anwalt Philip von der Meden konfrontiert die Jugendamt-Mitarbeiterin mit dem Umstand, dass Klara den Termin am 4. Januar im Anschluss ganz anders dargestellt habe. Sie hatte unter anderem erklärt, dass F. ihr "nicht geholfen" habe. Das könne sie sich nicht erklären, erwidert F. Von der Meden findet auch verwunderlich, dass vor dem Termin nicht konkreter Thema gewesen sei, dass es sich um eine mögliche Entführung handeln könnte. "Es ging nur darum, die Kinder in Augenschein zu nehmen", erklärt F.

Hensel-Anwalt Philip von der Meden hob hervor, dass Klara den Termin am 4. Januar ganz anders dargestellt hat als Jugenamt-Mitarbeiterin Carina F. © Georg Wendt/dpa

Ziel des Termins sei es gewesen, "die Kinder in Augenschein zu nehmen" und eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu überprüfen. Anzeichen dafür habe es laut F. an diesem Tag aber "überhaupt nicht" gegeben. Sie habe weder Verletzungen noch andere augenscheinliche Hinweise für eine Notlage der Kinder feststellen können. Die Interaktion zwischen den Kindern sei "positiv" und "ausgelassen" gewesen. Klara habe sogar über eine Neueinrichtung ihres Zimmers in dem Haus gesprochen, bei Theo sei es ähnlich gewesen. Klara habe lediglich einmal gesagt, dass sie gern mit ihrem Vater sprechen würde, dies aber gerade nicht möglich sei.

Jetzt geht es direkt um den Termin am 4. Januar 2024, als F. im Haus der Familie Block auf die kurz zuvor entführten Kinder getroffen sei. Sie habe den Termin wahrgenommen, obwohl sie für den Fall nicht mehr zuständig gewesen sei, weil sie die Familie aus den Vorjahren eben bereits gekannt habe. Die Jugendamt-Mitarbeiterin berichtet, dass sie sich zu den spielenden Kindern (Klara, Theo und Greta) "gesellt" habe. Dabei spricht sie von einem "netten Beisammensein". Ob sie den Kindern Fragen gestellt habe, will Hildebrandt wissen. "Bestimmt", antwortet F., kann sich an einzelne Fragen aber nicht erinnern. Auch, wie die Kinder nach Hamburg gekommen seien, sei kein Thema gewesen.

Die Sozialpädagogin erklärt auf Nachfrage von Hildebrandt, dass sie die Zuständigkeit für den Fall Block/Hensel im Jahr 2016 übernommen und diese bis 2021 gehabt habe. F. berichtet von "sehr detailliert ausgehandelten Umgangsregelungen" zwischen Block und Hensel. Gleichzeitig erklärt sie, dass die beiden Parteien bereits zerstritten gewesen seien und "sich sehr viel in Gerichtssälen getroffen" hätten.

Um 13.06 Uhr eröffnet die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt mit wenigen Minuten Verspätung den Verhandlungstag. Es geht sofort mit der Befragung von Carina F. (47), der Jugendamt-Mitarbeiterin, los.

Nachdem das Interesse an dem Prozess zuletzt etwas nachgelassen hatte, ist der Andrang trotz des angesetzten Kurztermins heute wieder etwas größer. Der Zuschauerraum in Saal 237 ist recht gut gefüllt, viele Beobachter erwarten die Zeugenaussage der Jugendamt-Mitarbeiterin offenbar mit Spannung.

Für Prozessbeteiligte und Zuschauer geht es am Montag außergewöhnlich spät los. Die Verhandlung beginnt nicht, wie sonst, bereits um 9.30 Uhr, sondern erst um 13 Uhr. Dann steht die Befragung einer Mitarbeiterin des Hamburger Jugendamtes auf dem Programm, die bisher noch nicht als Zeugin gehört wurde. Die Frau hatte kurz nach der Entführung im Haus der Mutter mit den Kindern gesprochen. Weitere Zeugenbefragungen sind laut Gericht für Montag nicht geplant.

Christina Block (52) sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Am Montag steht im Mammut-Prozess gegen die Steakhouse-Erbin der 37. Verhandlungstag an. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa