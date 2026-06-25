25.06.2026 10:01 Block-Prozess: Kammer zieht sich nach "Absurd"-Vorwurf zurück

Tag 59 im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block! Im Zentrum steht erneut Ermittlerin Merle B. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Tag 59 im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53)! Im Zentrum steht erneut Hauptermittlungsführerin Merle B. (44). TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) muss auch am 59. Verhandlungstag als Hauptangeklagte vor Gericht erscheinen. © Georg Wendt/dpa Pool/dpa

10.01 Uhr: Verteidigung einig: Ermittlerin muss umfassend aussagen dürfen

Block-Anwalt Ingo Bott unterstützt den Antrag seiner Kollegin. Er ergänzt, dass insbesondere das parallele Verfahren gegen Kindsvater Stephan Hensel und dessen Frau Astrid H. von großem Interesse für das Verfahren gegen seine Mandantin und die anderen Angeklagten sei. Die beiden hatten die Kinder Klara und Theo Ende August 2021 nach einem Umgangswochenende in Dänemark bei sich behalten. Laut eigener Aussage, weil die Kinder auf keinen Fall zurück zu ihrer Mutter wollten. Bott betont, die Ermittlerin, die zu den damaligen Vorfällen ermittelt hatte, müsse dafür befragt werden dürfen. Alles andere sei "absurd", so der Block-Anwalt. Auch die anderen Verteidiger unterstützen mit teilweise deutlichen Worten den Antrag. Die Kammer zieht sich für eine Beratung zurück und will in 20 Minuten den Beschluss verkünden.

9.46 Uhr: Aussagegenehmigung der Ermittlerin sofort wieder Thema

Im Rahmen des Antrags beantragt Pinar den gestrigen Beschluss der Kammer, die begrenzte Aussagegenehmigung der Ermittlerin B. nicht zu erweitern, aufzuheben. Die Forderung der Juristin: Die Beamtin solle mit Blick auf andere Verfahren, unter anderem gegen die Familie aus Süddeutschland, auf deren Hof die Kinder nach der Entführung gebracht wurden, vollumfänglich aussagen dürfen - nicht nur mit Bezug auf ihre eigenen damaligen Tätigkeiten. In dem Antrag sind auch weitere Verfahren inkludiert, unter anderem jenes gegen Ex-BND-Chef August Hanning und Thorsten M. von der Firma "System 360 Grad". Mit Blick auf ihren Mandanten gebe es einen "umfassenden Aufklärungsbedarf". P. habe "das Recht auf ein faires Verfahren" und es gehe hier um die Wahrheitsfindung, betont Pinar. Zur Unterstützung ihrer Argumentation nennt die Juristin verschiedenste Rechtsparagraphen.

Anwältin Gül Pinar, die Verteidigerin des mitangeklagten Sicherheitsunternehmers Andreas P., eröffnete die Verhandlung am Donnerstag mit einem Antrag. (Archivfoto) © Georg Wendt/dpa

9.35 Uhr: Verhandlung eröffnet, Anwältin Gül Pinar stellt einen Antrag

Nachdem der in U-Haft sitzende mutmaßliche Mit-Entführer Tal S. in den Saal geführt wurde, eröffnet die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt die heutige Verhandlung. Anwältin Gül Pinar, die Verteidigerin des mitangeklagten Sicherheitsunternehmers Andreas P., erklärt sogleich, dass sie einen Antrag stellen möchte.

9.22 Uhr: Relativ viel Andrang im Zuschauerraum

Kurz vor Beginn der heutigen Verhandlung ist der Zuschauerraum in Saal 237 recht gut gefüllt. Erneut sind augenscheinlich einige Schüler unter den Besuchern.

9 Uhr: So geht es am Donnerstag weiter

Wie das Gericht mitteilte, soll die Befragung von B. am Donnerstag fortgesetzt werden. Weitere Zeugen sind demnach nicht geladen.

Die Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) sagte am Mittwoch zum dritten Mal als Zeugin aus. Am Donnerstag wird ihre Befragung fortgesetzt. © Georg Wendt/dpa

8.45 Uhr: Recap vom 58. Verhandlungstag