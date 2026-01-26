Block-Prozess: Kinderpsychologe erstellte "Rückführungskonzept"

Hamburg - Am Montag wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 32. Verhandlungstag soll als einziger Zeuge der Kinderpsychologe Dr. Stefan R. aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Entgegen den Erwartungen wird am 32. Verhandlungstag nicht die Zeugenvernehmung von David B. fortgesetzt, die bislang noch nicht abgeschlossen ist. Stattdessen ist für 9.30 Uhr der Kinderpsychologe Dr. Stefan R. als Zeuge geladen, wie das Gericht am Freitag mitteilte.

Dr. R. beschreibt sich auf seiner eigenen Homepage als "Wegweiser aus Ihrem Elternkonflikt" und betont, dass in seiner Arbeit stets das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stehe.

Im Prozess wurde Dr. R. bereits mehrfach thematisiert. Er soll von Christina Block schon während des familienrechtlichen Streits mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (51) beauftragt worden sein. In einem Gutachten kam er zu dem Schluss, die Kinder seien durch ihren Vater von der Mutter entfremdet worden – ohne zuvor selbst mit den Kindern gesprochen zu haben, wie Block in ihrer Einlassung sagte.



Nach Angaben der Unternehmerin habe Dr. R. die Kinder erst nach der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 persönlich getroffen. Bis zur Rückführung der Kinder zu ihrem Vater nach Dänemark auf Anordnung des Oberlandesgerichts am 5. Januar 2024 soll er Block und ihre Kinder mehrfach zu Hause besucht haben.

Zuvor soll der Zeuge ein sogenanntes "Rückführungskonzept" erstellt haben, das Christina Block später mit den Worten "I hope you can use it" an die mutmaßlichen Entführer weiterleitete. Von ihm soll zudem der Vorschlag stammen, dass die Kinder ihre Mutter zunächst an einem "neutralen Ort" wiedersehen sollten. Nach eigener Aussage wählte David B. deshalb den Bauernhof in Süddeutschland für das erste Treffen.