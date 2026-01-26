Block-Prozess: Kinderpsychologe erstellte "Rückführungskonzept"
Hamburg - Am Montag wird der Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) fortgesetzt. Am 32. Verhandlungstag soll als einziger Zeuge der Kinderpsychologe Dr. Stefan R. aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
Update, 9 Uhr: So geht es am Montag weiter
Entgegen den Erwartungen wird am 32. Verhandlungstag nicht die Zeugenvernehmung von David B. fortgesetzt, die bislang noch nicht abgeschlossen ist. Stattdessen ist für 9.30 Uhr der Kinderpsychologe Dr. Stefan R. als Zeuge geladen, wie das Gericht am Freitag mitteilte.
Dr. R. beschreibt sich auf seiner eigenen Homepage als "Wegweiser aus Ihrem Elternkonflikt" und betont, dass in seiner Arbeit stets das Wohl des Kindes im Mittelpunkt stehe.
Im Prozess wurde Dr. R. bereits mehrfach thematisiert. Er soll von Christina Block schon während des familienrechtlichen Streits mit ihrem Ex-Mann Stephan Hensel (51) beauftragt worden sein. In einem Gutachten kam er zu dem Schluss, die Kinder seien durch ihren Vater von der Mutter entfremdet worden – ohne zuvor selbst mit den Kindern gesprochen zu haben, wie Block in ihrer Einlassung sagte.
Nach Angaben der Unternehmerin habe Dr. R. die Kinder erst nach der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 persönlich getroffen. Bis zur Rückführung der Kinder zu ihrem Vater nach Dänemark auf Anordnung des Oberlandesgerichts am 5. Januar 2024 soll er Block und ihre Kinder mehrfach zu Hause besucht haben.
Zuvor soll der Zeuge ein sogenanntes "Rückführungskonzept" erstellt haben, das Christina Block später mit den Worten "I hope you can use it" an die mutmaßlichen Entführer weiterleitete. Von ihm soll zudem der Vorschlag stammen, dass die Kinder ihre Mutter zunächst an einem "neutralen Ort" wiedersehen sollten. Nach eigener Aussage wählte David B. deshalb den Bauernhof in Süddeutschland für das erste Treffen.
Update, 8.50 Uhr: Recap von Dienstag
Am 31. Verhandlungstag sagte zum fünften Mal der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aus. Er gab an, dass Block lüge, wenn sie behaupte, von einer Entführung sei nie die Rede gewesen, auch wenn der Begriff an sich ausschließlich "für das benutzt wurde, was Stephan Hensel getan hat".
Dieser hatte die beiden jüngsten Block-Kinder, Theo und Klara, nach einem Umgangswochenende im Sommer 2021 nicht nach Deutschland zurückgebracht.
Block soll bereits vor der Operation rund um die Silvesternacht 2023/24 von den Plänen gewusst haben. Sie habe das Team sogar ausdrücklich gebeten, ihre Kinder keiner Gewalt auszusetzen und ihnen keine Masken über das Gesicht zu ziehen.
Wann genau der 31. Dezember 2023 festgelegt wurde, wisse B. nicht mehr: "Ich erinnere mich an keinen genauen Zeitpunkt, aber es herrschte höllisch viel Druck von Herrn Dr. C., dass die Kinder vor Weihnachten zurück sein müssen."
"Ab dem Moment, in dem wir die sogenannten 'goldenen Daten' hatten, ergab es für mich Sinn, dass eine Operation geplant werden kann, um die Kinder zurückzubringen", führte der Zeuge weiter aus. Mit den "goldenen Daten" ist die Information von Block gemeint, dass Theo und Klara gemeinsam mit ihrem Vater am Hafen von Gråsten das Feuerwerk anschauen würden.
B. betont, dass es nie geplant sei, "in ein Haus zu gehen oder jemanden aus der Schule zu holen. Das war wirklich die letzte Möglichkeit, die auf dem Tisch lag".
