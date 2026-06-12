12.06.2026 09:44 Block-Prozess: Mit-Entführerin "Olga" erneut im Fokus

Am Freitag findet der 55. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block statt. Im Fokus steht erneut Mit-Entführerin Keren T. alias "Olga".

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Der 55. Verhandlungstag steht an: Am Freitag (ab 9.30 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Seit fast einem Jahr muss sich Steakhouse-Erbin Christina Block (53) wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder vor Gericht verantworten. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

9.44 Uhr: Block-Anwalt Ingo Bott bezieht Stellung zu Aussage von Psychologe

Block-Anwalt Ingo Bott erhält von Hildebrandt das Wort und verliest eine Stellungnahme zu der gestrigen Zeugenaussage des Psychologen Dr. Stefan R. Er bezeichnet die Ausführungen als "bemerkenswert". R. habe nachvollziehbar erläutert, weshalb die Gewaltvorwürfe seitens der Kinder gegenüber ihrer Mutter aus seiner Sicht nicht zutreffend, sondern das "Ergebnis einer gezielten Entfremdung" seien.

9.37 Uhr: Vorsitzende Richterin eröffnet Verhandlung

Nachdem der in U-Haft sitzende mutmaßliche Mit-Entführer Tal S. wie gewohnt in Begleitung eines Justizbeamten in den Saal geführt wurde, eröffnet die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt die Verhandlung. Hensel ist nicht anwesend, als Nebenkläger ist er dazu aber auch nicht verpflichtet.

9.31 Uhr: Beginn verzögert sich

Der Beginn der Verhandlung verzögert sich mal wieder. Kurz nach 9.30 Uhr sind noch nicht alle Prozessbeteiligten anwesend. Unter anderem ist von Block-Ex Stephan Hensel und seinem Anwalt noch nichts zu sehen.

9.15 Uhr: Ganz wenig Andrang im Landgericht

Die Aussicht auf Stellungnahmen und womöglich längere Ausführungen sorgt bei vielen offenbar für Desinteresse. Etwa eine Viertelstunde vor Verhandlungsbeginn ist der Zuschauerraum in Gerichtssaal 237 nur mit ganz wenigen Menschen gefüllt.

9 Uhr: So geht es am Freitag weiter

Wie das Gericht im Vorfeld mitteilte, bekommen die Verfahrensbeteiligten am Freitag die Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben - insbesondere zu der bereits Ende Mai abgeschlossenen Zeugenaussage der mutmaßlichen Mit-Entführerin Keren T. alias "OIga". Etwaige Zeugen sind demnach für den 55. Verhandlungstag nicht geladen.

Die mutmaßliche Mit-Entführerin Keren T. alias "Olga" (51) sagte insgesamt vier Tage vor dem Landgericht Hamburg aus. © Georg Wendt/dpa

8.50 Uhr: Recap vom 54. Verhandlungstag