Block-Prozess: Mit-Entführerin "Olga" erneut im Fokus
Hamburg - Der 55. Verhandlungstag steht an: Am Freitag (ab 9.30 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.
9.44 Uhr: Block-Anwalt Ingo Bott bezieht Stellung zu Aussage von Psychologe
Block-Anwalt Ingo Bott erhält von Hildebrandt das Wort und verliest eine Stellungnahme zu der gestrigen Zeugenaussage des Psychologen Dr. Stefan R.
Er bezeichnet die Ausführungen als "bemerkenswert". R. habe nachvollziehbar erläutert, weshalb die Gewaltvorwürfe seitens der Kinder gegenüber ihrer Mutter aus seiner Sicht nicht zutreffend, sondern das "Ergebnis einer gezielten Entfremdung" seien.
9.37 Uhr: Vorsitzende Richterin eröffnet Verhandlung
Nachdem der in U-Haft sitzende mutmaßliche Mit-Entführer Tal S. wie gewohnt in Begleitung eines Justizbeamten in den Saal geführt wurde, eröffnet die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt die Verhandlung.
Hensel ist nicht anwesend, als Nebenkläger ist er dazu aber auch nicht verpflichtet.
9.31 Uhr: Beginn verzögert sich
Der Beginn der Verhandlung verzögert sich mal wieder. Kurz nach 9.30 Uhr sind noch nicht alle Prozessbeteiligten anwesend.
Unter anderem ist von Block-Ex Stephan Hensel und seinem Anwalt noch nichts zu sehen.
9.15 Uhr: Ganz wenig Andrang im Landgericht
Die Aussicht auf Stellungnahmen und womöglich längere Ausführungen sorgt bei vielen offenbar für Desinteresse.
Etwa eine Viertelstunde vor Verhandlungsbeginn ist der Zuschauerraum in Gerichtssaal 237 nur mit ganz wenigen Menschen gefüllt.
9 Uhr: So geht es am Freitag weiter
Wie das Gericht im Vorfeld mitteilte, bekommen die Verfahrensbeteiligten am Freitag die Gelegenheit, Stellungnahmen abzugeben - insbesondere zu der bereits Ende Mai abgeschlossenen Zeugenaussage der mutmaßlichen Mit-Entführerin Keren T. alias "OIga".
Etwaige Zeugen sind demnach für den 55. Verhandlungstag nicht geladen.
8.50 Uhr: Recap vom 54. Verhandlungstag
Am 54. Verhandlungstag sagte zum zweiten Mal der Psychologe Dr. Stefan R. aus, der insbesondere von Block-Anwalt Ingo Bott ausführlich befragt wurde.
Der Zeuge blieb bei seinen früheren fachlichen Einschätzungen, dass der Kindsvater Stephan Hensel die Kinder manipuliert haben könnte und psychopathische Züge aufweise.
Für Aufsehen sorgte ein erneuter Schlagabtausch zwischen Bott und der Vorsitzenden Richterin Isabel Hildebrandt, nachdem der Anwalt Zweifel geäußert hatte, dass die Kammer seinen Ausführungen die nötige Aufmerksamkeit schenke.
Hildebrandt forderte ihn auf, seine Kritik zu konkretisieren, was Bott ablehnte. Die Richterin fragte den Block-Verteidiger daraufhin, ob er einfach nur Stimmung gegen das Gericht machen wolle.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa