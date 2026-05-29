29.05.2026 10:27 Anwalt im Block-Prozess: "Die Zeugin hat gerade gelogen!"

Am 53. Verhandlungstag im Prozess gegen Christina Block (53) steht mutmaßlich der letzte Tag der Zeugenaussage von Keren T. alias "Olga" an

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 53. Verhandlungstag im Prozess gegen Christina Block (53) steht mutmaßlich der letzte Tag der Zeugenaussage von Keren T. alias "Olga" an. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43) am 52. Verhandlungstag. © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

10.27 Uhr: Was meint die Zeugin mit "at any cost"?

Dr. Voß geht es jetzt um die Formulierung der Zeugin, die vor Gericht, aber wohl nicht bei ihrer polizeilichen Aussage, betont hatte, Dr. C. habe mehrfach gesagt, sie und das Team sollten die Kinder "at any cost" (dt.: um jeden Preis) zurück nach Deutschland holen. Damit sei aber nicht Gewalt gemeint gewesen - "Gewalt war nie auf dem Tisch" -, wohl aber die physische Rückholung der Kinder, wiederholt die Zeugin. "In welcher Sprache haben Sie eigentlich mit Dr. C kommuniziert?", fragt Voß die gebürtige Israelin. "Auf Englisch, auch wenn Dr. C. nicht besonders gut Englisch spricht", so die Zeugin. Kurz ist zu sehen, wie Dr. C. ungläubig den Kopf schüttelt. Der Anwalt sitzt mit dem Rücken zu den Zuschauern.

10.23 Uhr: Wer war in der Silvesternacht 23/24 für die Kinder zuständig?

Wer war in der Silvesternacht 23/24 für die Kinder zuständig? Mehrere Zeugen hatten ausgesagt, dass von Anfang sei geplant gewesen, dass David B. für ein Kind zuständig gewesen sei und dieses (mutmaßlich Theo) auch eines der Fluchtfahrzeuge getragen habe. Keren T. hatte ausgesagt, David B. sollte im ursprünglichen Plan nur eine Beobachter-Rolle einnehmen. Am eigentlichen Tattag habe die Zeugin jedoch nicht genau gesehen, wer was gemacht hat.

10.10 Uhr: Richterin greift ein

Kurzzeitig wurde es erneut laut im Gerichtssaal, nachdem Dr. Voß die Zeugin gefragt hatte, ob sie gerade ihren Anwalt um Hilfe bei der Antwort gebeten habe. Zuvor hatte er sie gefragt, wie sie sich die Widersprüche zwischen ihrer Aussage und der von David B. erkläre. Die Richterin griff daraufhin ein und beanstandete die Frage. Es handele sich nicht um eine Frage zu Wahrnehmungen oder Tatsachen, sondern um eine Aufforderung zur Bewertung.

Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt (m.) zusammen mit den beiden beisitzenden Richtern. © Georg Wendt/dpa

10.05 Uhr: "Wer lügt Sie oder David B.?"

Voß kommt schließlich zu der Kernfrage, die hinter seinen Vorhalten zur zunächst offenbar nicht geplanten Rückholung der Kinder und der von der Zeugin getätigten Aussage, Dr. C. habe gesagt, dass der "Peace-Plan" "Bullshit" sei, steht: "Wie passt das zusammen? Oder anders gefragt: Wer lügt – Sie oder David B.?", fragt der Verteidiger. Die Zeugin weist den Vorwurf zurück: "Das hat nichts mit Lügen zu tun. Ich weiß, dass im März [2023] – und da beginnt es für mich – Dr. C. und sein Sohn in Davids Zimmer kamen und die physische Rückholung der Kinder forderten. Ich erinnere mich auch daran, dass David sagte, dies sei mit den Informationen, die wir bis dahin hatten, nicht möglich." Weiter erklärt sie, die Situation sei erst später eskaliert. Zudem betont die Zeugin erneut: "Dr. C. wurde von Herrn Block [Eugen Block] stark unter Druck gesetzt."

9.56 Uhr: Zeugin beklagt - "Er schreit so!"

Während Voß der Zeugin weiterhin mit Aussagen von David B. konfrontiert und immer wieder fragt: "Wussten Sie, dass Herr B. das so gesagt hat?", unterbricht die Zeugin plötzlich und sagt (über ihre Dolmetscherin) "Er schreit so!". Die Stimme des Verteidigers sei durch die Lautstärke schwer über ihre Kopfhörer zu verstehen. Voß: "Ich versuche mich in der Lautstärke zu zügeln!"

9.54 Uhr: Ging es von Anfang an um eine physische Rückholung der Kinder?

Voß fährt fort und konfrontiert die Zeugin mit der Aussage ihres mutmaßlichen Chefs David B. (68). Dieser habe in seiner Aussage betont, dass eine physische Rückholung der jüngsten Block-Kinder zunächst nicht einmal als Idee im Raum gestanden habe. Anfangs sei es ausschließlich um die Beschaffung von Informationen gegangen. "Wussten Sie, dass Herr B. das so gesagt hat?", fragt Voß. "Nein, das wusste ich nicht. Aber genau das habe ich auch ausgesagt: Dass wir anfangs Informationen einholen sollten", antwortet die Zeugin. Voß zielt mit seinen Fragen darauf ab, dass Keren T. mehrfach betont hatte – zuletzt am gestrigen Donnerstag –, Dr. Andreas C. habe Druck auf das Team ausgeübt und von Anfang an eine physische Rückholung der Kinder gefordert.

9.40 Uhr: Anwalt bezichtigt die Zeugin der Lüge

Dr. Voß befragt Keren T. zur sogenannten "Einsatzzentrale", die sie und ihr Team nach ihrer Ankunft in Deutschland im Februar 2023 im sechsten Stock eines Bürogebäudes genutzt haben sollen – in demselben Gebäude, in dem auch Dr. Andreas C. seine Kanzlei hat. Nach Aussage der Zeugin bestand der Zugang zu den Büroräumen bis zur Silvesternacht 2023/24, also bis zu ihrer Ausreise aus Deutschland. Dr. Voß fragt daraufhin, ob es auch möglich sei, dass die Nutzung der Büroräume bereits Monate zuvor auf Veranlassung von Dr. C. beendet worden sei. Die Zeugin antwortet: "Nein, daran erinnere ich mich nicht." Darauf entgegnet Voß: "Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen hat die Zeugin gerade gelogen!"

9.36 Uhr: 53. Verhandlungstag beginnt

Mit ein paar Minuten Verspätung beginnt der 53. Verhandlungstag mit der weiteren Zeugenbefragung von Keren T. Das Fragerecht liegt jetzt bei Dr. Marko Voß, dem Verteidiger des angeklagten Familienanwalts Dr. Andreas C.

9.17 Uhr: Wenig los

Während die Luft im Zuschauerraum von Saal 237 bereits die kommende Hitze des Tages erahnen lässt, bleiben die Bänke weitgehend leer. Wie schon am gestrigen Donnerstag ist kurz vor Prozessbeginn um 9.30 Uhr nur wenig los.

9 Uhr: So geht es heute weiter

Wie das Gericht mitteilte, wird auch am Freitag die Zeugenaussage von Keren T. fortgesetzt. Am insgesamt vierten Tag ihrer Vernehmung wird zunächst Dr. Marko Voß, der Verteidiger des angeklagten Familienanwalts, von seinem Fragerecht Gebrauch machen. Die Richterin, die Staatsanwaltschaft, die Nebenklagevertretung sowie die Verteidiger Ingo Bott und Dr. Sascha Böttner haben die Zeugin bereits befragt.

Keren T. alias Olga am 52. Verhandlungstag. © Georg Wendt/dpa