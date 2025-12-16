Block-Prozess: Mutmaßlicher Chef-Entführer wird weiter befragt

Im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 26. Verhandlungstag im Prozess wegen der Kindesentführung gegen Unternehmerin Christina Block (52) wird die Zeugenbefragung des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) ist angeklagt, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Jetzt geht es um das "Hauptquartier", welches laut B. im obersten Stock der Kanzlei von Dr. C. eingerichtet worden war. Dort hätten auch die meisten Meeting zwischen ihm und C., sowie manchmal auch Christina Block, stattgefunden. Der Zeuge gibt an, einen elektronischen Schlüssel zu der Kanzlei gehabt zu haben, wo dann ein weiterer Schlüssel "in einer Kiste" für die Räume im obersten Stockwerk hinterlegt gewesen sei. Miete gezahlt hätten sie nicht: "Auch nicht für Kaffee", so B. Auf Nachfrage der Richterin, was genau er und sein Team denn untersucht hätten, antwortet B. "Analysen über das Internet" und "für einen kurzen Zeitraum auch die bereits erwähnten Kameras in Dänemark". Diese waren außerhalb des Hauses von Stephan Hensel und seiner Familie in Gråsten angebracht worden. Die Bilder der Kamera wurde über Bildschirme im Hauptquartier gesichtet, so B.

Jetzt geht es nochmal um die Decknamen, unter denen sowohl B. (er war zum Beispiel "Mr. Smith") als auch seine Teammitglieder im Hotel eingecheckt waren. Frau Block hatte darüber ausgesagt, dass es für die Israelis üblich sei, auch aus "Angst for Antisemitismus". B. betont: "Ich checke in Hotels grundsätzlich mit meinem richtigen Namen und meinem richtigen Passvoraus ein. Die Namen waren schon vor unserer Ankunft für uns vorbereitet [...], wir haben diese nie gefordert."

Am dritten Tag hat sich B. angewöhnt, die Richterin stets mit "Your honor" (dt.: Euer Ehren) anzusprechen.

In der ersten Frage geht es nochmal um die Unterbringung von David B. und seinem Team im "Grand Elysée"-Hotel. Der Vorschlag sei von Dr. Andreas C. gekommen: "Er befürchtete – da wir ja auch kein Deutsch sprachen –, dass bei der Unterbringung in einem normalen Gebäude Leute Fragen stellen könnten, wer wir sind", so B. "Warum wäre das schlimm gewesen, wenn Leute gefragt hätten, wer sie sind?", hakt die Richterin nach. "Das ist eine gute Frage, die muss an Herr C. fragen", so B.

Die Richterin konfrontiert B. mit der Aussage von Christina Block, er und sein Team hätten sich im Hotel "eingenistet" und es gehöre wohl zu Bs. Geschäftsmodell "auf Kosten anderer zu leben". Die Unternehmerin hatte in ihrer Einlassung betont, dass das Hotel auf den von B. und sein Team verursachten Kosten sitzen geblieben sei. "Das einzige, was ich dazu sagen kann, ist das es klar war, dass wir nichts zahlen müssen und die Kosten von Familie Block getragen werden", betonte der 68-Jährige.

Mit rund zehn Minuten Verspätung beginnt der Prozess. Es geht sofort mit der Befragung von Zeuge David B. durch die Richterin weiter.

Am dritten Tag der Zeugenaussage von David B. ist der Andrang noch einmal geringer als am vergangenen Donnerstag. Die zusätzlichen Sicherheitskontrollen kosten jedoch weiterhin viel Zeit.

Der mitangeklagte Anwalt der Familie Block, Dr. Andreas C., am Dienstag auf dem Weg in Saal 237. © Marcus Brandt/dpa

Heute wird die Richterin David B. weiter im Zeugenstand befragen. Die Befragung war am Donnerstag bereits um 15 Uhr aufgrund eines "unaufschiebbaren Antrags" von Dr. Marco Voß, dem Anwalt von Dr. Andreas C., früher beendet worden. Dr. C. lehnt die vorsitzende Richterin sowie die beiden beisitzenden Richter aufgrund der "Besorgnis der Befangenheit" ab. Ein Teil der von Dr. Voß vorgetragenen Begründung drehte sich um "vorverurteilende Medienberichte" über die Vernehmung von David B., die laut Voß auf Akteninhalten basieren und die Neutralität der Schöffen gefährden könnten. Bereits zuvor gestellten Anträge von Dr. Andreas C. in dieser Hinsicht seien von den Richtern bislang stets abgelehnt worden. Dr. Voß wertet dies als weiteren Beleg für ein "vollkommen willkürliches Verhalten" des Gerichts. Wann das Gericht über den Befangenheitsantrag entscheidet, ist nicht bekannt. Für die Aussage von David B. sind insgesamt vier Verhandlungstage eingeplant.

Am 25. Verhandlungstag stellte Dr. Marco Voß, Anwalt von Dr. Andreas C., erneut einen Befangenheitsantrag gegen die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt. © Christian Charisius/dpa-Pool/dpa