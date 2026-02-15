Alles schien perfekt, doch dann brach die Welt dieses süßen Duos zusammen
Kassel - Dieses Dreamteam sucht ein Für-immer-Zuhause! Amira und Lolo durften bereits am Happy End schnuppern, beide konnten vor einigen Monaten zusammen vermittelt werden. Lange sollte das Glück allerdings nicht anhalten.
Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der "Wau-Mau-Insel" in Kassel zum Duo berichten, landeten die zierliche Katzenlady und der liebenswerte Kater inzwischen "wegen Trennung" wieder im Tierheim. Für sie dürfte eine Welt zusammengebrochen sein.
Ursprünglich stammen die Samtpfoten aus dem rumänischen Partnertierheim der Tierfreunde in Brasov, bevor es für sie nach Deutschland ging.
Da sich sowohl Amira, die im Mai 2024 geboren wurde, als auch Lolo, der im März 2023 das Licht der Welt erblickt hat, anfangs ein wenig schüchtern und vorsichtig zeigen, wird ein Zuhause in einem ruhigen Umfeld und ohne kleine Kinder gesucht.
Wichtig: Die beiden Europäisch-Kurzhaar-Katzen werden ausschließlich zusammen vermittelt!
Wer dem Duo ein Happy End voller Liebe und Sicherheit schenken möchte, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680 oder per E-Mail und über das Webformular melden.
