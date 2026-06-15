15.06.2026 08:01 Retter halten Anruf wegen Hund für Scherz: Vor Ort trauen sie ihren Augen nicht

Sie kamen, obwohl sie selbst nicht daran glaubten. Als sie vor Ort die richtige Stelle entdeckt hatten, waren sie baff.

Von Christian Norm

Richmond (Virginia, USA) - Sie kamen, obwohl sie selbst nicht daran glaubten: Die Tierschützer der "Richmond Animal Care & Control" (ACC) aus Virginia waren vor wenigen Tagen angerufen worden, weil jemand einen ausgesetzten Hund in einem Briefkasten gesehen hatte. Als sie vor Ort die richtige Stelle entdeckt hatten, trauten sie ihren Augen nicht.

Dass sie diese Fellnase wirklich in einer Tasche in einem Briefkasten finden würden, hatten die Tierretter aus Richmond nicht für möglich gehalten. © Facebook/Screenshot/Richmond Animal Care & Control "Wir dachten, der Anruf sei ein Witz", sagte Christie Peters, Leiterin der ACC, jetzt in einem Gespräch mit The Dodo. "So etwas konnte doch gar nicht sein", fügte sie hinzu. Doch, es konnte. Mit offenen Mündern stand das Team vor der Mailbox, in der eine Tasche stand, in der wiederum der kleine Hund kauerte. Peters erklärte, dass sie und ihre Kollegen "Unglauben und Wut angesichts einer solch unfassbar grausamen Tat" empfunden hätten. Natürlich stellten sie die Besitzer des Briefkastens zur Rede. Doch diese entpuppten sich als nette, kooperative Menschen heraus, die den Hund nicht kannten - und nicht wussten, wer ihren Briefkasten missbraucht hatte. Hunde Eltern wollen Bett beziehen: Was sie dafür mit ihren Golden Retrievern machen, amüsiert so viele Bei der Fellnase handelte es sich um eine einjährige Yorkshire-Terrier-Mischlings-Hündin. Aber wem gehörte sie?

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