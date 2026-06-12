12.06.2026 14:50 Block-Prozess: Verteidiger schießt scharf gegen Hensel-Anwalt

Am Freitag findet der 55. Verhandlungstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block statt. Im Fokus steht erneut Mit-Entführerin Keren T. alias "Olga".

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Was bringt der 55. Verhandlungstag? Am Freitag (ab 9.30 Uhr) wird der Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) fortgesetzt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Seit fast einem Jahr muss sich Christina Block (53) wegen der mutmaßlichen Entführung ihrer Kinder vor Gericht verantworten. Sie wird von Anwalt Ingo Bott (43) verteidigt. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

14.50 Uhr: Dr. Voß schießt scharf gegen Hensel-Anwalt Philip von der Meden

Dr. Voß führt umfangreich zu der familienrechtlichen Vorgeschichte der Blocks aus. Er kommt dabei immer wieder auf das sogenannte "Aufenthaltsbestimmungsrecht" und frühere Anordnungen anderer Gerichte zu sprechen. Es sei zu klären, ob dieses Aufenthaltsbestimmungsrecht für die Kinder zum Zeitpunkt der Entführung bei Frau Block gelegen habe, oder nicht. Das hatte Hensel-Anwalt Philip von der Meden in einer Erklärung am 7. Oktober 2025 bestritten. Voß wirft seinem Kollegen nun aber vor, in sämtlichen Punkten "falsch zitiert" zu haben und "Nebelkerzen" gezündet zu haben. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe sehr wohl bei Frau Block gelegen.

Hensel-Anwalt Philip von der Meden wurde am Freitag scharf von Dr. Voß, dem Verteidiger des Familienanwalts C. angegangen. © Georg Wendt/dpa

14.24 Uhr: Verteidiger des Block-Anwalts stellt umfangreichen Antrag

Die Stellungnahmen zur Zeugenaussage von Keren T. sind beendet. Es geht weiter mit einem Antrag von Dr. Marko Voß, dem Verteidiger des Familienanwalts C. Der Antrag dürfte umfangreich ausfallen, so betont Voß, er wisse nicht, ob er die Antragstellung bis 16 Uhr beenden könne. Die Vorsitzende Richterin bittet ihn trotzdem, seinen Antrag vorzubringen.

14.19 Uhr: Verteidiger brechen Lanze für ihre Mandanten

Jetzt sprechen Reinhard Daum, der Verteidiger der mitangeklagten Block-Cousine Uta B., sowie der Pflichtverteidiger ihres Ehemannes Mark B. Die beiden Anwälte betonen nacheinander, dass es spätestens nach der Zeugenaussage von "Olga" keine Grundlage mehr dafür gebe, dass ihre Mandanten jede Woche mehrere Tage stundenlang im Gericht sitzen müssten. Beide hätten "selbstverständlich" nichts von der Planung, Durchführung oder dem Ablauf der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 gewusst.

14.09 Uhr: Verteidiger sieht "keinen belastenden Hinweis" gegen Delling

Konkret bezogen auf seinen Mandanten führt Rieks aus, dass dieser in der detailreichen Schilderung von Keren T. "nahezu keine Rolle" gespielt habe. Es gebe "keinen belastenden Hinweis", dass Herr Delling an irgendeiner Planung beteiligt gewesen sei. Mit Blick auf Theo und Klara argumentiert Rieks, dass diese offensichtlich unter dem Eindruck eines jahrelangen Familienkonflikts gestanden hätten. Dabei bezieht er sich auf die Erzählung von T., dass Klara kurz nach der Entführung gesagt habe, dass sie Deutschland und ihre Mutter hasse, der Umgang der beiden kurz darauf aber sehr vertraut und herzlich gewirkt habe.Dies spreche dafür, dass die Kinder von außen - in erster Linie durch Vater Stephan Hensel - entfremdet und manipuliert würden.

13.51 Uhr: Delling-Anwalt weist Vorwürfe gegen die Angeklagten zurück

Rieks erklärt, dass die Aussage von Keren T. "weniger Licht ins Dunkel gebracht" habe, als erhofft. Vielmehr hätten die Ausführungen der mutmaßlichen Mit-Entführerin für noch mehr Fragezeichen gesorgt. Gleichwohl betont der Delling-Anwalt, dass die Zeugenaussage gezeigt habe, dass die IT-Firma "Cyber Cupula" zunächst nur für Recherche zuständig gewesen sei und es keine Planungen für eine Rückholaktion in der Silvesternacht 2023/24 gegeben habe. Das habe sich Ende 2023 geändert, als der mutmaßliche Chef-Entführer David B. eigenmächtig entschieden habe, aktiv zu werden. Das "spontane, unbeholfene" Vorgehen in der Silvesternacht spräche aber entschieden gegen eine monatelange Planung. Niemand der Angeklagten habe "Cyber Cupula" beauftragt oder für eine Rückführung der Kinder bezahlt - das habe die Aussage von "Olga" eindeutig aufgezeigt.

Block-Partner Gerhard Delling (r.) neben seinem Verteidiger David Rieks. © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

13.37 Uhr: Verhandlung läuft wieder

Mit ein paar Minuten Verspätung läuft die Verhandlung wieder. Die Vorsitzende Richterin erteilt Anwalt David Rieks, dem Verteidiger von Gerhard Delling, das Wort für dessen Stellungnahme zur Aussage von "Olga".

Obwohl Bott zu der Stellungnahme von Böttner noch "zwei Sätze" sagen will, unterbricht die Vorsitzende Richterin die Verhandlung für die obligatorische Mittagspause. Weiter geht es um 13.30 Uhr.

12.04 Uhr: Verteidiger von Mit-Entführer S. spricht von "fiktiver Realität"

Jetzt hat Sascha Böttner, der Verteidiger des in U-Haft sitzenden mutmaßlichen Mit-Entführers Tal S., das Wort. Er spricht davon, dass David B. und Keren T. eine "fiktive Realität" geschaffen hätten. Deshalb hätten sein Mandant und andere Beteiligte geglaubt, bei der Rückholung der Kinder - zumindest moralisch - im Recht zu sein. Ob die Aktion rechtlich legal gewesen sei, sei für seinen Mandaten nicht entscheidend gewesen, argumentiert Böttner. Stattdessen sei für den Israeli nur entscheidend gewesen, "das Richtige" zu tun. Da Stephan Hensel ihm als Psychopath und Gefahr für die Kinder verkauft worden sei, sei die Rettung der Kinder die einzige Option gewesen. Hätte S. von der Behauptung der Kinder, dass sie von der Mutter körperlich drangsaliert worden seien, gewusst, hätte er sich niemals an dem Vorhaben beteiligt, unterstreicht der Verteidiger zum wiederholten Male.

Sascha Böttner, der Verteidiger des in U-Haft sitzenden mutmaßlichen Mit-Entführers Tal S., sprach vor Gericht von einer "fiktiven Realität", die geschaffen worden sei. © Marcus Brandt/dpa

11.53 Uhr: Zeugenaussage von "Olga" ein "Wendepunkt" im Verfahren?

Zum Abschluss seiner ausführlichen Erklärung betont Block-Anwalt Bott, dass die Zeugenaussage von Keren T. ein "Schlüsselmoment" und ein "Wendepunkt" im Verfahren gewesen sei. Seine Mandantin sei in die Planung und Durchführung der Entführung nicht eingebunden gewesen, habe von dem Vorhaben schlichtweg nichts gewusst, hält der Verteidiger fest.

11.42 Uhr: Bott: Meine Mandantin wollte "einfach nur alles richtig machen"

Die Aussage von "Olga" habe weiterhin aufgezeigt, dass seine Mandantin "einfach nur alles richtig machen wollte", argumentiert Bott. Frau Block und ihre Vertraute Keren T. hätten eine "Schicksalsgemeinschaft" gebildet. Die Fäden habe stattdessen David B. gezogen, wiederholt der Verteidiger.