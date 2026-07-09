09.07.2026 13:22 Block-Prozess: Verteidiger zerlegt Aussage von Ex-GNTM-Model als "schlicht gelogen"

Im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block findet am Donnerstag der 63. Verhandlungstag statt. Ex-GNTM-Model Jonathan G. sagt weiter aus.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Hamburg - Im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (53) findet am Donnerstag der 63. Verhandlungstag statt. Ex-GNTM-Model Jonathan G. (35) hat am Vormittag weiter ausgesagt. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Steakhouse-Erbin Christina Block (53) muss sich seit fast genau einem Jahr wegen mutmaßlicher Kindesentführung vor Gericht verantworten. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

13.22 Uhr: Bott: David B. und Keren T. handelten autonom und völlig losgelöst

Bott ergänzt, dass auch die Befragung von G. gezeigt habe, dass die Entführung ausschließlich in der Verantwortung von David B. und Keren T. alias "Olga" gelegen habe. Diese hätten autonom und völlig losgelöst von seiner Mandantin gehandelt. Man sei an einem Punkt, an dem man keinem der israelischen Zeugen noch irgendetwas glauben könne, verdeutlicht der Block-Anwalt

13.10 Uhr: Block-Anwalt rechnet nach Zeugenaussage mit Jonathan G. ab

Die Verhandlung läuft wieder. Die Prozessbeteiligten haben nun die Möglichkeit, zur abgeschlossenen Befragung von G. Stellungnahmen abzugeben. Block-Anwalt Ingo Bott macht den Anfang. Der Zeuge sei "maximal um Selbstentlastung bemüht" gewesen und habe mitunter "schlicht gelogen". An was er sich erinnere, seien heldenhafte Geschichten gewesen, etwa der Kampf mit einem Hund, erklärt der Jurist. Als es um das angebliche Treffen im Hotel "Grand Elysée" gegangen sei, habe G. "schmallippig" und "farblos" ausgesagt und sich den Aussagen der anderen Israelis rund um David B. angeschlossen. Die Ausführungen des Zeugen seien widersprüchlich und inkonsistent gewesen, führt Bott aus.

Nach einigen weiteren Fragen von Rieks ist die Zeugenbefragung von G. beendet, da die anderen Verteidiger ihrerseits keine Fragen haben. Die Verhandlung wird daraufhin für die obligatorische Mittagspause unterbrochen. Weiter geht es um 13 Uhr.

Ex-GNTM-Model und mutmaßlicher Mit-Entführer Jonathan G. (35, l.) neben seinem Rechtsanwalt Christian Hermanussen im Landgericht Hamburg. © Marcus Brandt/dpa

11.31 Uhr: G. bemerkte laut eigener Aussage erst im Hotel, dass er blutet

Nun ist David Rieks, der Verteidiger von Gerhard Delling, an der Reihe. Er stellt ebenfalls Nachfragen zu den Abläufen vor, während und nach der Operation in der Silvesternacht 2023/24. Ob im Vorwege besprochen worden sei, wer in welchem Auto sitzen solle, will der Anwalt wissen. Er habe vorausgesetzt, dass er im selben Auto wie die Kinder sitzen werde, weil er ja vor allem angeworben worden sei, weil er Deutsch sprechen könne, antwortet G. Dann sei aber alles so schnell gegangen, dass er sich kurzerhand in den anderen Wagen gesetzt habe. Was er in der Nacht für Kleidung getragen habe, will Rieks ebenfalls wissen. Einen schwarzen Anzug und schwarze Schuhe, erinnert sich der Zeuge. "Wann ist Ihnen aufgefallen, dass sie bluten?", fragt der Anwalt weiter. G. berichtet, dass das im Hotelzimmer nach der Flucht durch den Wald gewesen sei. Der Rezeptionist des Hotels habe ihn nicht auf seine Verletzungen angesprochen, weil er diese nicht habe sehen können, verdeutlicht G. auf Nachfrage.

11.20 Uhr: Warum ist Jonathan G. nicht sauer auf Mit-Entführer Tal S.?

Jetzt möchte Böttner wissen, welche genaue Vorstellung G. vom Mossad, dem israelischen Auslandsgeheimdienst, gehabt habe. Was er in seiner schriftlichen Einlassung damit gemeint habe, dass der Mossad "zu allem fähig sei", fragt der Anwalt konkret. Der Zeuge erklärt, dass es für ihn nicht klar gewesen sei, was passieren würde, wenn er den Job ablehnen und einfach gehen würde. Im Nachhinein ärgere er sich, dass er sich habe benutzen lassen. Für ihn seien Frau Block und der mutmaßliche Chef-Entführer David B. die Verantwortlichen für seine Misere. Ob er noch auf jemand anderen sauer sei, will Böttner daraufhin wissen. G. weiß nicht, worauf der Anwalt hinaus will. Böttner erinnert den Zeugen daran, dass sein Mandant Tal S. ihn in seiner Aussage beschuldigt hatte, auf Stephan Hensel brutal eingeschlagen zu haben. Wenn das nicht stimme, müsse er doch auch auf S. sauer sein, der ihn dann ja zu Unrecht beschuldigt hätte, argumentiert er. "Ich kann ihn nicht bezichtigen, weil er vielleicht alles tun würde, um rauszukommen", versucht sich G. zu rechtfertigen. Böttner hat daraufhin keine weiteren Fragen.

11.07 Uhr: Anwalt von Tal S. befragt G. zur Silvesternacht 2023/24

Böttner befragt G. zu den Geschehnissen in der Silvesternacht 2023/24, insbesondere zu der Flucht nach der Ergreifung der Kinder. Der Anwalt interessiert sich unter anderem für die Konfrontation des Zeugen mit dem Polizeihund im Wald. Dieser habe ihn noch auf der dänischen Seite der Grenze angegriffen, berichtet G. auf Nachfrage Böttners. Dabei sei er ganz in der Nähe der anderen Teammitglieder gewesen, erklärt der ehemalige Fitness-Trainer außerdem. Der Verteidiger stellt weitere Fragen zum genauen Ablauf der Flucht. Ihn interessiert vor allem, wann G. erstmals den Verdacht gehabt habe, dass die Aktion doch nicht legal und von den deutschen Behörden gestützt sei. Der Zeuge entgegnet, dass er beim Anblick der Polizei diesen Gedanken gehabt habe.

Verteidiger Sascha Böttner befragte den Zeugen zu den Geschehnissen in der Silvesternacht 2023/24. © Georg Wendt/dpa

10.52 Uhr: Öffentlichkeit darf wieder rein

Nach einer guten halben Stunde darf die Öffentlichkeit zurück in den Verhandlungssaal. Das Fragerecht liegt weiter bei Sascha Böttner, der nun allerdings nur noch Fragen stellt, die auch für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

10.14 Uhr: Öffentlichkeit wird ausgeschlossen

Die Kammer ist zurück und verkündet den Beschluss, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Das Interesse der Öffentlichkeit sei hinter den schutzwürdigen Interessen des Zeugen zurückzustellen. Alle Zivilisten sowie die Presse müssen nun den Zuschauerraum verlassen und dürfen erst zurückkehren, wenn der entsprechende Teil der Zeugenbefragung beendet ist. Wann das sein wird - unklar.

9.58 Uhr: Kammer entscheidet über Ausschluss der Öffentlichkeit

Nach wenigen Minuten sind Zeuge und Kammer zurück. G. erklärt, dass er nicht zur Beantwortung der Fragen in der öffentlichen Verhandlung bereit ist. Das bedeutet, dass die Öffentlichkeit für diesen Teil von der Verhandlung ausgeschlossen werden müsste. Die Kammer zieht sich für eine Entscheidung darüber zurück, in zehn Minuten soll es weitergehen.

9.55 Uhr: Zeuge muss sich mit seinem Anwalt beraten

Nun funktioniert alles, die Verhandlung ist eröffnet. Es geht direkt weiter mit der Zeugenbefragung von G. Sascha Böttner, Anwalt von Tal S., hat weiterhin das Wort. Der Jurist fragt den ehemaligen Fitness-Trainer, ob er dazu bereit wäre, in der öffentlichen Verhandlung Fragen zu seinem psychischen Zustand und hochpersönlichen Lebensbereichen zu beantworten. "Es geht mir nicht darum, Sie vorzuführen", versichert Böttner. G. bittet darum, sich kurz mit seinem Anwalt beraten zu dürfen und verlässt den Raum. Das tut auch die Kammer.