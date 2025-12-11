Block-Prozess: "Wir wurden angewiesen die Kinder zurückzubringen"

Der 25. Verhandlungstag wird mit der Zeugenaussage des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68) fortgesetzt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der 25. Verhandlungstag im Prozess wegen Kindesentführung gegen die Unternehmerin Christina Block (52) beginnt am Donnerstag nahtlos dort, wo der 24. am Mittwoch geendet hatte: mit der Zeugenaussage des mutmaßlichen Chef-Entführers David B. (68). TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) ist angeklagt, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Sie bestreitet die Vorwürfe. © Georg Wendt/dpa

Es geht weiter und B. Anwalt offenbart den Grund der Pause: B. wurde am Montag operiert und muss regelmäßig seine Bandagen wechseln. Der Zeuge erzählt weiter und geht jetzt auf die Maskierung des Teams ein: "Keren und ich waren nicht maskiert, aber der Rest des Teams fühlte sich unwohl damit, ihre Gesichter zu offenbaren, weswegen sie darum baten Masken zu tragen. Dem habe ich zugestimmt", so B.

Am 28. Dezember 2023 schließlich, so schildert B., habe er ein Treffen mit dem gesamten Team und mit Christina Block. Ihm sei es wichtig gewesen, dass die Unternehmerin seinem Team persönlich versichere, dass die Aktion legal sei. "Ich kenne sie sehr gut. Ich habe viele Stunden mit ihr verbracht, um sicherzugehen, dass wir das Richtige tun und dass alles legal ist. Ich bin mir sicher, dass sie die richtigen Dinge getan hat", so B., der die Steakhouse-Erbin dabei direkt anguckt. Block habe dem Team gedankt, dass sie "ihre Kinder retten". Der Zeuge ist bis heute überzeugt davon, dass Christina Block in dem Moment auch fest davon ausgegangen ist, "das Richtige zu tun".

Daraufhin sei er nach Israel geflogen, um ein Team zusammenzustellen – darunter auch zwei Kampfsportler. "Ich suchte nach Leuten, die in der Lage waren, Herrn Hensel für einige Sekunden in Schach zu halten, ohne ihn zu verletzen", erklärte B. Sein Team habe anschließend Autos sowie das Wohnmobil – das später als Fluchtfahrzeug hinter der Grenze dienen sollte – angemietet, um die Kinder "sicher zu transportieren". Er sei stets davon ausgegangen, dass die Aktion "zumindest von deutscher Seite" legal gewesen sei und dass er und sein Team "einer verzweifelten Mutter und der Familie helfen". B. bittet um eine Pause. Es folgt eine zehnminütige Unterbrechung.

Im Zuge dieser Überlegungen habe Christina Block David B. und Keren T. einen Plan eines Psychologen geschickt. "Ich habe den nie gelesen, aber die Essenz war, die Kinder erstmal an einen neutralen Ort in Deutschland zu bringen, damit sich die Familie dort wieder vereinen könnte", so der Zeuge. Und weiter: "Wir wurden angewiesen die Kinder zurückzubringen und einen Ort zu finden, um diese Wiedervereinigung zu ermöglichen". Es sei durch Gespräche "mit der Familie" für B. klar gewesen, "dass wenn die Kinder einmal hier [in Deutschland] wären, wir unsere Aufgabe erfüllt hätten". Diesen Ort habe B. dann bei der Familie V. in Süddeutschland gefunden, von denen er sich sicher ist, dass "sie sehr gute Menschen sind" und den Block-Kindern vor Ort wirklich auch geholfen hätten.

B. geht sofort rein und schildert die Umstände, die schlussendlich zur Entführung der Block-Kinder Theo (12) und Klara (15) in der Silvesternacht 23/24 führten. Allen voran sei der "State of Mind" von Christina Block gewesen. "Sie hatte Angst, dass die Kinder einfach verschwinden und sie sie nie wieder sehen wird", so der 68-Jährige. Dazu sei der Druck seitens des Familienanwalts Dr. Andreas C. gekommen, "dass alles was wir bis dahin unternommen hatten, die Kinder nicht zurückgebracht hat". Schlussendlich habe B. es durch Gespräche mit Block und C. so verstanden, dass "das einzige, was etwas bringt, ist, die Kinder zurückzuholen." Ende November/Anfang Dezember habe Frau Block dann Keren T. erzählt, dass Stephan Hensel (51) und die Kinder jedes Jahr an Silvester das Feuerwerk im Hafen von Gråsten angucken. "Das haben wir so verstanden, dass das eine Möglichkeit sei, die Kinder mit einer minimalen Anwendung von Gewalt zurückzubringen", so B., der nochmal betonte, dass es nie der Plan gewesen sei Gewalt anzuwenden, deswegen hätten er und sein Team auch bis dahin nie etwas in diese Richtung unternommen hätten. Aber: "In dem Zustand, in dem Christina sich befand, dachten wir, dass es nötig ist, um die Kinder zurückzubringen." Es sei die ganze Zeit für Frau Block "klar gewesen", "dass die Kinder, wenn sie erst einmal Zuhause sind, heilen und sich erholen müssen".

Der Prozess beginnt mit rund 20 Minuten Verspätung und der Fortsetzung der Zeugenaussage von David B. (68).

Dennoch verzögert sich auch heute der Beginn des Verhandlungstages aufgrund der zusätzlichen Sicherheitskontrollen. Kurz vor 9.30 Uhr – dem eigentlich vorgesehenen Start – trafen auch erst einige Prozessbeteiligte wie Christina Block (52) und Nebenklagevertreter Philip von der Meden (42) ein.

Während die Schlangen am gestrigen Verhandlungstag teilweise bis ins Treppenhaus reichten, ist der Andrang vor Saal 237 heute deutlich geringer. Die zusätzlichen Sicherheitskontrollen bestehen weiterhin, haben jedoch bereits kurz vor 9 Uhr begonnen.

Am 25. Verhandlungstag wird David B. seine Aussage fortsetzen. Am Mittwoch wurde er von der Richterin gestoppt, bevor er zu den Ereignissen ab November 2023 kommen konnte. Es ist daher davon auszugehen, dass er heute darüber berichten wird. Für Bs. Aussage sind insgesamt vier Verhandlungstage eingeplant.