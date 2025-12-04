Verteidiger kritisiert Strategie der Block-Anwälte: "Kann in einer Katastrophe enden"

Hamburg - Strafverteidiger Dr. Sascha Böttner, Anwalt des geständigen Israeli Tal S. (36), hat in einem NDR-Interview die Strategie der Anwälte von Christina Block (52) rund um Verteidiger Ingo Bott (42) kritisiert. Dieser setzt weiterhin auf einen Freispruch der Unternehmerin. Block wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in der Silvesternacht 2023/24 in Auftrag gegeben zu haben. Sie selbst streitet diese Vorwürfe vehement ab.

Dr. Sascha Böttner (r.) verteidigt den bereits geständigen Tal S. (auf dem Bild nicht zu sehen) im Entführungs-Prozess gegen Christina Block. © Marcus Brandt/dpa Pool

"Wenn jetzt die Verteidigungsstrategie weiter fortgeführt wird, das kann in einer Katastrophe enden. Das ist wirklich brandgefährlich", so Böttner gegenüber dem NDR. Bei einer Verurteilung drohen Christina Block bis zu zehn Jahre Haft.



Ingo Bott (42) nannte die Anklage zu Prozessbeginn Mitte Juli "dünn, verkürzt" und "fehlerhaft", da sie zentrale Fragen "ausblendet" und "erhebliche Zweifel" lasse.

Der Anwalt kritisiert die "verzerrte" öffentliche Wahrnehmung, zeigte sich damals aber zuversichtlich, dass durch die Einlassung seiner Mandantin "eine richtige, eine nachvollziehbare Geschichte geschildert wird".



Dass diese manche Fragen nicht beantworten könne, liege daran, dass diese grundsätzlich offenblieben: "Das führt dazu, dass Frau Block am Ende freigesprochen wird. Bei der Staatsanwaltschaft führt es dazu, dass wir überhaupt erst vor diesem Verfahren stehen."

Der Anwalt von Tal S. hingegen ist überzeugt, dass die "jetzige Beweissituation" nach über 20 Verhandlungstagen bereits für eine Verurteilung ausreiche: "Was haben wir an entlastenden Beweismitteln? Was haben wir an entlastenden Zeugen für Frau Block? Da ergibt sich momentan nicht viel."