Mutter attackiert Tochter mit Messer: 9-Jährige lässt sich von Balkon fallen, Nachbar wird zum Held

Bremen - Am Mittwoch soll eine Mutter in Bremen ihre eigene Tochter mit einem Messer attackiert haben. Die Neunjährige ließ sich in ihrer Not vom Balkon fallen.

Die Mutter (38) wurde zwangsweise in einem Krankenhaus untergebracht. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei mitteilte, steht eine 38-jährige Mutter unter dringendem Tatverdacht, ihre Tochter in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht und verletzt zu haben.

Das Mädchen konnte auf den Balkon flüchten und ließ sich aus dem ersten Obergeschoss fallen.

Glücklicherweise hatte ein 62-jähriger Nachbar die Situation bemerkt und fing die Neunjährige auf.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen, wurde ambulant versorgt und anschließend dem Vater übergeben.