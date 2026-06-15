15.06.2026 12:00 Chef-Entführer im Block-Prozess: "Nicht erwartet, dass die Kinder einfach ins Auto steigen!"

Am 56. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) soll erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aussagen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 56. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) soll erneut der mutmaßliche Chef-Entführer David B. (68) aussagen. Es ist bereits der neunte Tag seiner Zeugenaussage vor dem Hamburger Landgericht. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). © Georg Wendt/dpa-pool/dpa

11.55 Uhr: Wann ist die "Einsatzzentrale" abgebaut worden?

Dr. Voß fragt anschließend nach der sogenannten "Einsatzzentrale" von B. und seinem Team in dem Gebäude, in dem sich auch die Kanzlei des Familienanwalts C. befindet. Dieser soll die Büroräume auch zur Verfügung gestellt haben. B. gibt auf Nachfrage an, diese Zentrale sei bereits mehrere Monate vor der Entführung beziehungsweise der Silvesternacht 2023/24 "abgebaut" worden. Auf wessen Initiative dies geschehen sei, könne er nicht mehr sagen. Die Zentrale sei vor allem dann genutzt worden, als im Zusammenhang mit Kamerainstallationen am Haus von Stephan Hensel in Dänemark operative Maßnahmen stattgefunden hätten; danach sei sie nicht mehr erforderlich gewesen. Dr. Voß fragt nach, warum der Zeuge den vorzeitigen Abbau der Zentrale bislang nicht erwähnt habe. B. entgegnet: "Ich bin nicht danach gefragt worden." Voß erinnert ihn daraufhin daran, dass er zu einer vollständigen Aussage verpflichtet sei. Keren T. hatte in seiner Aussage auf Nachfrage von Dr. Voß angegeben, die Zentrale habe bis zur Silvesternacht bestanden.

11.45 Uhr: Keren T. war überrascht über die Nachfrage nach der Uhrzeit

Das Fragerecht liegt nun bei Dr. Voß, Verteidiger des Familienanwalts Dr. Andreas C. Er schließt zunächst an Botts Fragen zum Kontakt zwischen Keren T. und dem Zeugen an. David B. erklärt, Keren T. habe ihm im Detail mitgeteilt, sie sei überrascht gewesen, nach der Uhrzeit des Treffens am 28. Dezember gefragt worden zu sein, und könne sich daran nicht erinnern. Über weitere konkrete Details habe man jedoch nicht gesprochen; es sei eher um allgemeine Befindlichkeiten gegangen, wiederholt der Zeuge.

11.39 Uhr: Es geht wieder um den 28. Dezember 2023

Ingos Bott kurze Befragung zieht sich weiter. Jetzt geht es um den Kontakt des Zeugen mit Keren T. B. erklärte, er habe zuletzt gestern [Sonntag] mit T. gesprochen; grundsätzlich stehe man täglich in Kontakt. Inhaltlich habe es dabei jedoch nicht um den Prozess selbst, sondern eher um die jeweilige Gefühlslage gegangen. Anschließend richtet sich der Fokus erneut auf ein Treffen am 28. Dezember 2023, bei dem Christina Block den mutmaßlichen Entführern gedankt haben soll, dass diese ihre Kinder zurückbringe. Der Zeuge betont, das Datum stamme aus einem Eintrag; und selbst wenn das Treffen bereits am 27. stattgefunden haben sollte, ändere dies aus seiner Sicht nichts am Kern der Sache. Entscheidend sei nicht der exakte Termin, sondern dass das Treffen mit Christina Block und seinem gesamten Team tatsächlich stattgefunden habe. Bott konfrontiert den Zeugen - wie zuletzt auch Keren T. - mit der Aussage von Tal S. Dieser hatte zunächst ausgesagt, ein solches Treffen habe nicht stattgefunden, diese Aussage später jedoch korrigiert. In seiner späteren Einlassung hatte der Israeli angegeben, die das Treffen bewusst weggelassen zu haben, aus Sorge, Block "zu verbrennen".

11.26 Uhr: Anwalt greift ein -"Deutlicher geht es nicht"

Ingo Bott fragt anschließend erneut nach dem "BKH"-Signal-Chatgruppe ("Bring Kids Home") und möchte wissen, welche Erinnerungen der Zeuge daran habe, wie Christina Block während dieser Zeit auf ihn gewirkt habe. Der Zeuge erklärt, die Gruppe sei im Frühjahr 2023 eingerichtet worden und im Laufe der Zeit schließlich überflüssig geworden. "Insgesamt hat Christina zum Zeitpunkt dieser Gruppe, wie ich schon einige Male gesagt habe, gehofft, dass auf Basis unserer Datensammlung die Kinder wieder zurück nach Hause kommen würden." Der Anwalt von B. unterbricht die Befragung von Ingo Bott und betont, sein Mandant habe sich bereits ausführlich zur Chat-Gruppe geäußert. Diese sei erstellt worden, um Informationen über die Kinder zu sammeln und diese "nach Hause zu bringen". "Deutlicher geht es nicht", so der Verteidiger.

11.15 Uhr: "Außer bei meinem Namen bin ich mir bei gar nichts sicher"

David B. betont, dass es mehrere Meetings zwischen seinem IT-Team und auch Christina Block gegeben habe. Ingo Bott hält dem Zeugen daraufhin eine E-Mail vor, in der sich B. für ein Treffen bedankt. Im Verteiler (CC) seien zahlreiche Namen aufgeführt, der Name von Christina Block jedoch nicht. Bott bezeichnet dies als "widersprüchlich" und fragt den Zeugen, ob er sich diesbezüglich sicher sei. David B. entgegnet: "Außer bei meinem Namen bin ich mir bei gar nichts sicher." Zugleich ergänzt er, soweit er sich erinnere, habe es mehrere Meetings gegeben. Und: "Ich bin mir ganz sicher, dass Christina bei mindestens einem dabei war."

11.03 Uhr: "Cyber Cupula" wollte weltweit expandieren

Nach der Pause fragt Ingo Bott erneut zur Chronologie von "Cyber Cupula" nach. David B. räumt ein, dass es schwierig sei, sich an alle Details zu erinnern, betont aber, sein Bestes zu geben. "Cyber Cupula wollte weltweit expandieren. Im Jahr 2022 haben wir Gesellschaften in England und den USA gegründet, 2023 dann auch in Deutschland", erklärt der Zeuge. Man habe die Chancen nutzen wollen, die sich aus der Zusammenarbeit mit der Familie Block ergeben hätten. Die Tätigkeit für die Familie habe Möglichkeiten eröffnet, geschäftliche Kontakte in Deutschland aufzubauen und auch die Block-Gruppe selbst als Kunden zu gewinnen. Christina Block hatte in ihrer Einlassung angegeben, die Firma des Zeugen sei zunächst für die IT-Sicherheit des Hotels "Grand Elysée" beauftragt worden. Sowohl David B. als auch Keren T. widersprechen dieser Darstellung und betonen, es sei von Anfang an um die Kinder gegangen. Tatsächlich sei jedoch im September 2023 ein Penetrationstest im Hotel durchgeführt worden.

10.50 Uhr: Pause

Der Anwalt der mitangeklagten Cousine von Christina Block bittet um eine kurze Unterbrechung. Pause bis 11 Uhr.

10.43 Uhr: David B. wollte mit deutschen Unis zusammenarbeiten

Jetzt erfragt Ingo Bott. Der Block-Anwalt kündigt an, nur wenige Nachfragen zu haben. Zunächst erkundigt er sich erneut nach der Rolle der Zeugin und mutmaßlichen rechten Hand von David B., Keren T. alias "Olga", in dessen IT-Sicherheitsfirma "Cyber Cupula" sowie nach den geschäftlichen Plänen des Zeugen in Deutschland. David B. erklärt, man habe gehofft, gemeinsam mit der Familie V., der der Bauernhof in Süddeutschland gehört, auf den die Kinder nach der Entführung zunächst gebracht worden waren, verschiedene Projekte in Deutschland aufzubauen. Dabei sei auch eine Zusammenarbeit mit deutschen Universitäten, etwa in Karlsruhe, angedacht gewesen.

10.35 Uhr: Chef-Entführer: "Die Kinder waren sehr unglücklich"

Die Nebenklage hat keine weiteren Fragen. Das Fragerecht liegt nun bei der Sachverständigen. Diese geht noch einmal ausführlich auf die Situation im Fluchtfahrzeug ein und fragt David B. insbesondere, wie es Theo und Klara seiner Einschätzung nach während der Fahrt im Fußraum ergangen sei. Der Zeuge erklärt, ihm habe die Situation für die Kinder "sehr leid" getan. Er habe gewusst, dass es sich nicht um eine leichte Situation gehandelt habe. Ziel sei es gewesen, die Fahrt so "sicher und menschlich wie möglich" zu gestalten. Die Kinder hätten sich nach seiner Einschätzung etwa acht Minuten im Fußraum befunden. Auf die Frage, wie die Kinder auf die Situation reagiert hätten, antwortet B., sie hätten geweint, seien geschockt und "sehr unglücklich" gewesen. Die Sachverständige hakt nach: "Was meinen Sie mit unglücklich?" "Ich habe selbst Kinder und Enkelkinder. Dieses Kind ist seinem Vater weggenommen worden, mitten in der Nacht. Ich versuche nicht, das als etwas Nettes darzustellen!", so B. Er habe versucht, die Belastung für die Kinder so gering wie möglich zu halten und alles zu minimieren, was die Situation zusätzlich erschweren könnte. Er habe gehofft, es würde sich alles "ausbalancieren", wenn die Kinder erstmal wieder bei ihrer Mutter sind.

10.20 Uhr: "Wir haben nicht erwartet, dass die Kinder einfach ins Auto steigen!"

"Warum haben Sie die Entführung nicht abgebrochen, als Sie gemerkt haben, dass die Kinder nicht mitwollten?", fragt Uecker den Zeugen. David B. entgegnet: "Wir haben nicht erwartet, dass wir die Kinder nett bitten und sie einfach ins Auto steigen. Sie waren überrascht und nicht darauf vorbereitet." Der Zeuge betont erneut, dass die eingesetzte Gewalt auf das aus seiner Sicht notwendige Mindestmaß beschränkt gewesen sei.

Ex-Mann von Block und Vater ihrer vier Kinder, Stephan Hensel (52), am 56. Verhandlungstag. © Daniel Bockwoldt/dpa

10.10 Uhr: Zeugenbefragung beginnt

Nun beginnt die Zeugenbefragung von David B. Das Fragerecht liegt zunächst bei der Nebenklage, die heute von Gerd Uecker vertreten wird. Dieser hat bei seiner Befragung jedoch immer wieder Schwierigkeiten, da er wiederholt suggestive Fragen sowie Fragen stellt, die aus Sicht der Verfahrensbeteiligten bereits beantwortet wurden. Für Schmunzeln im Saal sorgt ein Einwurf von Dr. Sascha Böttner, der Uecker rät, statt "dass" lieber „ob“ zu verwenden. Zudem kommt es immer wieder zu teils unnötig scharfen Wortgefechten zwischen Uecker und den Verteidigern.