27.04.2026 09:00 Mutmaßlicher Entführer wird im Block-Prozess befragt: Fuhr er das Fluchtauto?

Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block wird ein weiterer mutmaßlicher Entführer befragt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll ein weiterer mutmaßlicher Entführer als Zeuge befragt werden. Der Israeli B. soll unter anderem eines der Fluchtautos gefahren haben. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). Der Steakhouse-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

9 Uhr: So geht es am Montag weiter

Wie das Gericht am Freitag mitteilte, ist für den heutigen Montag die Vernehmung des israelischen Zeugen B. geplant. Er soll mutmaßlich einer der Fahrer in der Silvesternacht 2023/2024 gewesen sein. Nach aktuellem Stand geht das Gericht davon aus, dass er persönlich im Gericht erscheint, andernfalls könnte die Vernehmung per Video erfolgen. Wegen des Nahost-Konflikts konnten die israelischen Zeugen zunächst nicht ausreisen. B., ein weiterer Israeli sowie David B. und Keren T. hatten sich erst im laufenden Prozess gemeldet; für ihre Aussage wurde ihnen sicheres Geleit gewährt. Ihnen drohen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Anklagen und eigene Verfahren.