Mutmaßlicher Entführer wird im Block-Prozess befragt: Fuhr er das Fluchtauto?
Hamburg - Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll ein weiterer mutmaßlicher Entführer als Zeuge befragt werden. Der Israeli B. soll unter anderem eines der Fluchtautos gefahren haben. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveticker.
9 Uhr: So geht es am Montag weiter
Wie das Gericht am Freitag mitteilte, ist für den heutigen Montag die Vernehmung des israelischen Zeugen B. geplant. Er soll mutmaßlich einer der Fahrer in der Silvesternacht 2023/2024 gewesen sein.
Nach aktuellem Stand geht das Gericht davon aus, dass er persönlich im Gericht erscheint, andernfalls könnte die Vernehmung per Video erfolgen. Wegen des Nahost-Konflikts konnten die israelischen Zeugen zunächst nicht ausreisen.
B., ein weiterer Israeli sowie David B. und Keren T. hatten sich erst im laufenden Prozess gemeldet; für ihre Aussage wurde ihnen sicheres Geleit gewährt. Ihnen drohen zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls Anklagen und eigene Verfahren.
Update, 8.50 Uhr: Recap vom 45. Verhandlungstag
Am 45. Prozesstag wurde die Befragung der Hauptermittlungsführerin Merle B. (44) fortgesetzt. Im Gerichtssaal wurde die Zeugin von mehreren Verteidigern scharf angegangen. Besonders Block-Anwalt Ingo Bott (42) wiederholte seine Kritik, die Ermittlungen der Polizei Hamburg seien "auf einem Auge blind" geführt worden.
Aus seiner Sicht sei die Vorprägung durch den Vater der Kinder, Stephan Hensel, "mit Händen greifbar". Direkt an die Zeugin gewandt sagte er zudem, sie könne "vielleicht auch gar nichts dafür, dass Herr Hensel Sie um den Finger gewickelt hat".
Im weiteren Verlauf griff Bott auch die Äußerung "Er macht eine Entführung und ich mache Rückführung" auf, die Christina Block am 3. Januar 2024 gegenüber der Zeugin geäußert haben soll. Er fragte, ob sich die Zeugin mit der Bedeutung des Satzes auseinandergesetzt habe.
"Erst einmal ist es nur ein Begriff. Es heißt, Kinder von einem Ort zu einem anderen zu bringen", so die Zeugin. Sie habe den Satz allerdings so verstanden, dass Block dafür verantwortlich war, dass die Kinder wieder in Hamburg waren, und diesen als ein "Teil-Geständnis" gewertet.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa