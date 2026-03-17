Polizist im Block-Prozess: "Passen Sie auf, was Sie sagen!"

Am 39. Verhandlungstag sagte ein Polizist aus, dass die Unternehmerin zunächst "Gegenwehr" geleistet habe.

Von Madita Eggers

Hamburg - Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) geht weiter: Am 39. Verhandlungstag soll am heutigen Dienstag der nächste Polizist vor Gericht aussagen. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.

Christina Block (52) wird vorgeworfen, die Entführung ihrer zwei jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. Hier mit ihrem Anwalt Ingo Bott (42) am Dienstag. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Nach der Pause hat Bott nur noch eine kurze Frage. Anschließend befragt der Anwalt von Dr. Andreas C. den Zeugen erneut zu den angeblichen Kontakten des Familienanwalts zum Ministerium des Innern. Der Zeuge erklärt jedoch, er habe davon nur von Dritten erfahren und könne sich an keine konkreten Details erinnern.

Bott befragt den Zeugen weiter zu E-Mails, aus einer Zeit, als die Ermittlungsgruppe bereits aufgelöst gewesen sei – daran erinnert der Zeuge den Anwalt. Bott: "Wir haben hier auch schon sehr engagierte Mitarbeiterinnen des ASD erlebt, die sich auch später noch mit ihren Fällen beschäftigt haben." Der Polizist erwidert: "Werfen Sie mir vor, nicht engagiert zu sein? Passen Sie auf, was Sie sagen." Bott entschuldigt sich kleinlaut, er habe das so nicht gemeint. Die Richterin veranlasst eine zehnminütige Pause. Allgemein ist die Lage im Saal angespannt: Zuvor hatte bereist der Verteidiger des mitangeklagten Familienanwalts Dr. Andreas C., Dr. Marko Voß, die Richterin darüber informiert, dass Stephan Hensel "in einer Tour feixe" und jede Frage von Bott kommentiere. Die Richterin ermahnte auch ihn, dieser daraufhin: "Es tut mir sehr leid, es fällt nur so schwer".

Stephan Hensel (51) am Dienstag zusammen mit seinem Familienanwalt Gerd Uecker (r). © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Jetzt will Bott eine Landkarte an die Wand des Gerichtssaals werfen, um dem Zeugen die Route zu zeigen, die man mutmaßlich fahren muss, um von Dänemark zu dem besagten "Lama-Hof" bei Pforzheim zu gelangen. "Erinnern Sie, dass sie eine solche Route gesehen haben?", fragt Bott. "Ähnlich", so der Zeuge. Unter anderem soll auch hier Hensel eine mögliche Route an den Ermittler weitergeleitet haben. Bott will wissen, was der Zeuge zu der Route ermittelt hat. "Ich habe dazu gar nichts ermittelt", stellt der Zeuge klar. Die Richterin wirft ein: "Herr Bott, dass sind Ihre Ermittlungen, nicht die des Zeugen!" Die Debatte beruht auf die vorherige Aussage des Zeugen, man hätte an einem bestimmten Punkt für den "direkten Weg" nach Rechts abbiegen müssen. Bott will auch wissen, ob der Zeuge und sein Team weitere Lama-Höfe in der Umgebung recherchiert hätten. Der Polizist erinnert sich nicht an eine solche Recherche.

Die Richterin hat keine weitere Fragen mehr. Block-Anwalt Ingo Bott (42) will wissen, ob der Zeuge sich auch mal damit beschäftig habe, "was denn vorher los war?". Der Verteidiger spielt damit auf die mutmaßliche Kindesentziehung durch Stephan Hensel im Sommer 2021 an. "Das war nicht meine Aufgabe. Mein Fall war eine mögliche Kindesentziehung von Dänemark nach Süddeutschland", betont der Zeuge. Es folgt eine angeregte Diskussion zwischen Bott und dem Zeugen darüber, warum der Zeuge dann eine Ermittlungsführerin eingesetzt hat, die bereits zuvor mit dem Fall Block-Hensel betraut gewesen sei. Die Richterin ermahnt Bott, den Zeugen nur nach "Tatsachen und Wahrnehmungen" zu fragen.

Als Leiter der Ermittlungsgruppe sei der Zeuge bis Juni 2024 zuständig gewesen. Auf Nachfrage der Richterin schildert der Polizist von späteren Hinweisen seitens Stephan Hensel per Mail bezüglich des Bauernhofs in Baden-Württemberg. Dort waren Theo und Klara nach der Entführung zunächst hingebracht worden. Gegenüber ihrem Vater sollen die Kinder eine Katze sowie die Besitzerin des Hofes im Internetauftritts des "Lama"-Bauernhofs erkannt haben. Dem sei man dann nachgegangen und habe den Hof durchsuchen lassen. Später habe die Ermittlungsgruppen auf sichergestellten Geräten, eine Kontaktaufnahme des angeklagten Dr. Andreas C. zum Ministerium des Innern beziehungsweise zum Innensenator Andy Grote (57, SPD). "Ich habe das erfragt und es hieß aus dem Büro, im Rahmen der telefonischen Neujahrsgrüße sei das Pädophilie-Verfahren gegen Stephan Hensel erwähnt worden", so der Zeuge. Dr. C soll sich während des Telefonats zudem "abfällig" über dem Vater der Block-Kinder geäußert haben.

Schließlich habe man dann geklingelt und sei bei Frau Block zunächst auf Gegenwehr gestoßen. Sie habe "aufgrund der Gesamtgeschehnisse" nicht gewollt, dass die Polizei beziehungsweise der ASD mit den Kindern spricht – "sie sollten in Ruhe gelassen werden. Wir haben uns aber nicht abwimmeln lassen", so der Zeuge. Daraufhin habe Frau Block zugestimmt, dass eine Polizistin sowie die Mitarbeitenden des ASD kurz "nachsehen" durften, ob die Kinder unversehrt seien. Der Zeuge und ein weiterer Polizist hätten währenddessen vor der Haustür gewartet. "Frau Block wollte, dass wenn jemand das Haus betritt, sollten es die drei Frauen sein", so Matthias H. "Wie hätten Sie denn feststellen können, ob die Kinder unversehrt seien?", hakte die Richterin nach. Der Zeuge erklärt, äußerlich seien die Kinder unversehrt gewesen; in ihre Körper habe man natürlich nicht hineinschauen können.

Noch bevor der Zeuge und seine Kollegen klingeln konnten, habe sich eine Frau ihnen von hinten genähert. Dabei habe es sich um die Mitarbeiterin W. des Unternehmens des angeklagten Sicherheitsunternehmers gehandelt, die bereits vor Gericht ausgesagt hat. Diese soll mit ihrem Team damit beauftragt worden sei, Unbefugte daran zu hindern, das Grundstück von Frau Block zu betreten. Man habe dann Kontaktdaten ausgetauscht und auf eine "kooperative Zusammenarbeit" geeignet. Gerade vor dem Hintergrund, dass alle Beteiligten laut dem Zeugen bewaffnet gewesen sein sollen, wollte man "offen und ehrlich miteinander umgehen". Denn entgegen ihrer Aussage vor Gericht, soll die Zeugin W., dem Polizisten gegenüber geäußert haben, dass sie und ihr Team bewaffnet seien.

Mit rund 10 Minuten Verspätung beginnt der 39. Verhandlungstag direkt mit der Befragung des Zeugen, dem Hamburger Polizisten Matthias H. (43). Er sei am 3. Januar 2024 – also kurz nach der Entführung in der Silvesternacht 23/24 – als Leiter einer Ermittlungsgruppe eingesetzt worden, die in "den frühen Abendstunden" zusammen mit dem Allgemeinen Soziale Dienst (ASD) überprüfen sollten, ob für die jüngsten Kinder Block-Kinder eine mögliche Gefährdung vorliegt und ob es überhaupt stimmt, dass diese wieder in Hamburg seien. Zuvor habe die Polizei Hinweise darüber erhalten, dass Theo und Klara in der Nacht auf den 3. Januar zum Haus ihrer Mutter gebracht worden seien.

Gerade noch pünktlich betreten Christina Block (52), Gerhard Delling (66) sowie Stephan Hensel (51) – alle kurz hintereinander – den Gerichtssaal. Prozessbeginn ist eigentlich immer um 9.30 Uhr.

Am 39. Verhandlungstag ist das Interesse bislang ungewöhnlich gering: So wenige Zuschauende sowie Medienvertretende wie heute waren im Verlauf des bisherigen Prozesses noch nicht im Saal 237 vertreten.