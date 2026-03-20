Polizist packt im Block-Prozess aus: Weitere Details zur Entführung der Kinder
Hamburg - Der Prozessmarathon im Fall Christina Block (52) vor dem Hamburger Landgericht geht weiter: Am heutigen Freitag steht der 41. Verhandlungstag an. TAG24 ist vor Ort und berichtet in einem Liveblog.
Update, 11.06 Uhr: Auschluss der Öffentlichkeit im Prozess?
Es soll weitergehen mit der Inaugenscheinnahme der Bilder von der Hausdurchsuchung bei Christina Block (52). Es wird diskutiert, ob die Öffentlichkeit dabei ausgeschlossen werden soll, da die Inhalte sehr privat seien. So soll es unter anderem Bilder der Kinderzimmer geben.
Erneut zehn Minuten Pause.
Update, 10.40 Uhr: Zeugenaussage eines Polizisten startet
Nachdem die Verteidiger ihre Stellungnahme zum vorherigen Verhandlungstag abgegeben haben, folgt das eigentlich geplante Programm: die Zeugenaussage des Hamburger Kriminalbeamten Tom S. (50).
Dieser hat im Februar 2024 gemeinsam mit seiner Kollegin Frau B. in Kupfermühle versucht, den genauen Ort zu finden, an dem die Kinder über die Grenze von Dänemark nach Deutschland gebracht worden sind.
Anhand der Beschreibung von Block-Tochter Klara haben sich die Kriminalbeamten laut Zeugenaussage orientiert. Dabei haben die Ermittler auch eine Auto-Werkstatt ausfindig gemacht.
In der Werkstatt hat der Polizist mit dem Ehepaar gesprochen, dem die Werkstatt gehört. Der Inhaber habe ihm gesagt, ihm kamen zwei Autos "unheimlich" vor, die er in der Ortschaft gesehen habe. Dessen Frau sei zudem ein Wohnmobil am 31. Dezember 2023 aufgefallen. Am 1. Januar 2024 sei es jedoch wieder weg gewesen.
Zudem hätte der Zeuge und seine Kollegin in der beschriebenen Gegend hinter einem Schuppen zwei Ohrringe gefunden. Es stellt sich heraus: Die Ohrringe gehörten Klara. Es handelt sich um zwei Kreolen.
Es folgt die Inaugenscheinnahme von Lichtbildern. Gezeigt werden unter anderem Fotos einer Karte, auf der Pfeile eingezeichnet sind. Auch Fotos der Ohrringe werden gezeigt.
Die Zeugenbefragung ist beendet.
Update, 9.44 Uhr: Anwälte nehmen Stellung zur Zeugenaussage vom vorherigen Verhandlungstag
Es folgen die Stellungnahmen der Verteidiger zur Zeugenaussage des Polizisten Johannes M. (45), der am 40. Verhandlungstag ausgesagt hat.
Dr. Marko Voß, Verteidiger des Familienanwalts Andreas C., ergreift das Wort. Er spricht nochmals an, dass der Polizist ausgesagt hat, der Sicherheitsunternehmer habe zu keinem Zeitpunkt erwähnt, dass Andreas C. oder einer der Angeklagten je darum gebeten wurde, die Kinder unter Widerstand zurückzuholen oder gar einen Dritten dafür zu beauftragen.
Erneut erhitzen sich die Gemüter. Die Stellungnahmen der Verteidiger schweifen teilweise von der Aussage des Polizisten Johannes M. ab. Deshalb ermahnt die vorsitzende Richterin die Anwälte, bei der Sache zu bleiben. Von Dr. David Rieks, Verteidiger von Gerhard Delling (66), kommt Gegenwind: "Das ist bemerkenswert", so der Anwalt energisch in Richtung der Richterin.
Die Anwältin des Sicherheitsunternehmers weist unter anderem darauf hin, dass dieser stets kooperatives Verhalten gegenüber den Ermittlungsbeamten gezeigt habe.
Philip von der Meden (42), Verteidiger von Stephan Hensel (51), richtet sein Wort in Richtung Gerhard Delling (66). Der 42-Jährige behauptet, dass die Zeugenaussage des Polizisten unter anderem aufgezeigt habe, dass Delling dazu bereit gewesen wäre, auch illegitime Mittel einzusetzen, um die Kinder vom Vater zu befreien.
Der Sicherheitsunternehmer hatte bei seiner Vernehmung nach Angaben des Zeugen ausgesagt, Delling habe Hintergrundrecherche zu Stephan Hensel betreiben wollen. Dr. David Rieks weist die Vorwürfe von Philip von der Meden zurück.
Es folgt eine 10-minütige Pause.
Update, 9.35: Prozesstag startet mit Verkündung der Richterin
Mit nur ein paar Minuten Verzögerung startet der Prozesstag. "Die Inhalte der Vernehmungen des Zeugen Alexander L. sollen nicht in die Verhandlungen eingeführt werden", verkündet die vorsitzende Richterin direkt zu Beginn.
Diese Tatsache wurde bereits am vorherigen Verhandlungstag diskutiert und nun offiziell zu Protokoll gegeben. Es handelt sich dabei um einen Mitarbeiter des Hotel Grand Elysée.
Update, 9.30 Uhr: Christina Block kommt kurz vor offiziellem Beginn
Nur wenige Minuten vor offiziellem Beginn betreten Christina Block (52) und Gerhard Delling (66) den Gerichtssaal. Stephan Hensel (51) ist bislang nicht vor Ort. Lediglich sein Verteidiger Philip von der Meden (42) ist anwesend.
Startschuss für den Prozesstag ist eigentlich immer um 9.30 Uhr.
Update, 9.12 Uhr: Neben einer Schulklasse kaum Besucherinteresse
Auch am 41. Verhandlungstag ist das Interesse ähnlich wie an den Tagen zuvor bislang gering: Neben einer Schulklasse sowie wenigen Medienvertretenden sind kaum weitere Zuschauende im Saal 237 vertreten.
Update, 9 Uhr: So geht es am Freitag weiter
Ähnlich wie am Verhandlungstag zuvor soll auch am Freitag ein weiterer Hamburger Kriminalbeamter als Zeuge vor Gericht aussagen.
Startschuss ist wie immer für 9.30 Uhr geplant. Weitere Zeugenbefragungen stehen laut Gericht am Freitag nicht an.
Update, 8.50 Uhr: Recap von Donnerstag
Am 40. Verhandlungstag hat der Hamburger Kriminalbeamte Johannes M. (45) ausgesagt.
Während der Verhandlung wurde der geladene Zeuge zur Vernehmung vom angeklagten Sicherheitsunternehmer befragt. Bei dem Vernehmungstermin hat der Angeklagte unter anderem seinen Auftrag zur Sicherung der Häuser von Christina und ihrem Vater Eugen Block (85) geschildert, den er von dem 85-Jährigen erhalten hat.
Auch, ob es bei der Entführung der Kinder Gewalt gegeben habe oder nicht, wurde erneut zum Thema. "C. hat zu Eugen Block gesagt: 'Der Vater behauptet, es wurde Gewalt angewendet, das ist aber Quatsch'", gibt der Polizist den Sicherheitsunternehmer im Vernehmungsgespräch wieder.
Zudem sei die Stimmung nach Angaben des Sicherheitsunternehmers kurz nach der Entführung bei einem gemeinsamen Treffen im Hotel Grand Elysée mit Eugen Block und dem Familienanwalt Andreas C. "gelöst" gewesen.
Eine weitere Vernehmung einer anderen Zeugin hat der geladene Polizist durchgeführt: das Gespräch mit Astrid H., Lebensgefährtin von Stephan Hensel (51). Diese habe sich unter anderem an sehr schreckhafte Kinder erinnert, als diese nach der Entführung wieder zurück zu ihnen nach Dänemark gebracht wurden.
Insgesamt blieb die Stimmung auch am 40. Verhandlungstag angespannt. Die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt musste einige Verteidiger mehrmals unterbrechen und ermahnen. Der Tonfall war zeitweise lauter.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa