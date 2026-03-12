Polizistin im Block-Prozess: "Gerhard Delling wirkte weder überrascht noch besorgt"
Hamburg - Am 38. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (52) haben am heutigen Donnerstag zwei Kriminalbeamtinnen ausgesagt. Dabei wurden vor allem zwei bislang unbekannte Details bekannt. TAG24 war vor Ort und berichtete in einem Liveblog.
Die Kriminalbeamtin Lisa S. (33) berichtete, dass eines der Fluchtautos, das im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Entführung der jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 2023/24 genutzt worden sein soll, bereits am 1. Januar 2024 wieder am Hamburger Flughafen abgegeben worden war.
Als letztes Ziel sei im Navigationssystem die Adresse des "Grand Elysée"-Hotels gespeichert gewesen.
Die zweite Zeugin, Jessica P. (32), die am 1. Januar zur Wohnanschrift der Familie Block in Hamburg geschickt worden war, zeigte sich zudem über das Verhalten der dort Anwesenden verwundert.
Sowohl Gerhard Delling (66) als auch Dr. Andreas C. hätten vor Ort "weder überrascht noch besonders besorgt" gewirkt. Weder über die Kinder noch Christina Block selbst, obwohl zu diesem Zeitpunkt unklar gewesen sei, wo diese sich aufhielten.
Delling habe sich stattdessen vor allem über den jahrelangen Sorgerechtsstreit zwischen seiner Lebensgefährtin und deren Ex-Mann Stephan Hensel (51) "echauffiert" sowie darüber, dass die Polizei in dieser Angelegenheit zuvor zu wenig unternommen habe.
Update, 14.15 Uhr: Prozess vorzeitig beendet
Zwei Stunden früher als sonst wird die Verhandlung unterbrochen. Der Prozess wird am Dienstag, 17. März, um 9.30 Uhr fortgesetzt.
Update, 14.06 Uhr: Delling-Anwalt widerspricht Zeugin
Delling-Verteidiger Dr. David Rieks nach der Pause: "Die Schilderungen der Zeugin gehen weit an dem vorbei, wie die Abläufe von allen anderen vor Ort geschildert worden."
Sein Mandant sei zum Haus von Frau Block gefahren, um zu verhindern, dass die Polizei sich gewaltsam Zutritt verschafft. Eine Belehrung habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben.
Zudem habe vor Ort keine "Gefährdungsabwehrmaßnahmen" stattgefunden; es handelte sich nach seinem Verständnis eindeutig um eine Hausdurchsuchung ohne rechtliche Grundlage. Diesbezüglich hätten auch die Handys nicht beschlagnahmt werden dürfen, "welches mein Mandant nicht freiwillig übergeben hat", stellte Rieks nochmal klar.
Update, 13.55 Uhr: "Für jeden Menschen mit Kindern verständlich"
Die Zeugenbefragung ist beendet. In seiner erneuten Stellungnahme betonte Ingo Bott, dass die Polizei bei früherem Handeln Frau Block möglicherweise noch angetroffen und festgestellt hätte, dass sie von einer Entführung "keinen Plan" gehabt habe.
Dass sie schließlich selbstständig – ohne die Polizei vorher zu informieren, nachdem ihr am Telefon von der Zeugin Keren T. gesagt worden sei: "Keine Polizei" – aufgebrochen sei, um ihre Kinder zu holen, sei für "jeden Menschen mit Kindern verständlich", so Bott.
Der Anwalt von Gerhard Delling bat vor seiner Stellungnahme um eine kurze Pause.
Update, 13.28 Uhr: "Gerhard Delling wirkte weder überrascht noch besorgt"
Die Zeugin zeigte sich über mehrere Dinge verwundert: Zum einen habe ihr Herr Delling nicht die Nummer nennen können, unter der Frau Block seine Tochter angerufen hatte, zum anderen habe der ehemalige Sportmoderator das Haustelefon von Frau Block bei sich geführt.
Zudem hätten sowohl Delling als auch Dr. Andreas C. "weder überrascht noch besonders besorgt" gewirkt. "Weder um die Kinder, noch um Frau Block selbst, wo ja eigentlich nicht klar war, wo sie sich zu dem Zeitpunkt aufhielt", so die Polizistin weiter.
Delling habe sich lediglich über den jahrelangen Sorgerechtsstreit zwischen seiner Lebensgefährtin und Stephan Hensel und darüber, dass die Polizei in dieser Hinsicht zuvor zu wenig unternommen habe, "echauffiert".
Update, 13.20 Uhr: "Ich wusste nicht, wer Herr Delling ist"
Die Richterin will von der Zeugin wissen, ob ihr der Sorgerechtsstreit zuvor bekannt gewesen sei. Dies verneinte sie und ergänzte: "Ich wusste nicht einmal, wer Herr Delling ist."
Update, 13.15 Uhr: Zeugin beschlagnahmte das Handy von Frau Block
Zwischenzeitlich wurde der Zeugin von ihrem Vorgesetzten mitgeteilt, dass inzwischen ein Tatverdacht gegen Frau Block wegen Nötigung vorliege und sie die Handys der Unternehmerin (hier sei allerdings die SIM-Karte gesperrt gewesen) sowie von Greta sicherzustellen habe.
Die Polizei wollte auch die Handtasche von Frau Block sicherstellen, diese konnte jedoch nicht aufgefunden werden. "Persönliche Dokumente nimmt man ja meist mit, wenn man weiß, dass man wegfährt", erklärte die Zeugin.
Update, 13.03 Uhr: Es geht weiter
Der Prozess wird mit der Zeugenvernehmung der Kriminalbeamtin Jessica P. (32) fortgesetzt. Sie sei am 1. Januar 2024 gegen 16 Uhr damit beauftragt worden, zur Wohnanschrift der Familie Block zu fahren, um zu prüfen, ob Christina Block und ihre Tochter Greta zu Hause seien.
Auf dem Weg dorthin habe ihr eine Kollegin mitgeteilt, dass Herr Delling der Polizei zuvor erklärt habe, seine Tochter habe ihm berichtet, dass Frau Block ihr mitgeteilt habe, dass es ihr und Greta gut gehe und sie für ein paar Tage schwer erreichbar seien. Er selbst sei zum Zeitpunkt des Anrufs unter der Dusche gewesen.
Auf die Frage der Zeugin, ob Herr Delling dies auch zu Protokoll geben und unterschreiben werde, soll dieser das verneint haben. Delling und der ebenfalls angeklagte Familienanwalt Dr. Andreas C. seien dann auch zu dem Haus von Christina Block gefahren, damit Herr Delling mit seinem Zweitschlüssel der Zeugin das Haus aufschließen kann.
In diesem Zusammenhang habe er sie auch über den bestehenden Sorgerechtsstreit zwischen Frau Block und dessen Ex-Mann Stephan Hensel informiert.
Nach einer strafrechtlicher Zeugenbelehrung Dellings durch die Zeugin hätten sie und ihre Kollegen kurz vor 17 Uhr das Haus der Blocks betreten. Sie durchsuchte Keller und Dachböden, konnte jedoch keine Personen antreffen. Das Auto von Frau Block habe zum Zeitpunkt der Durchsuchung in der Garage geparkt.
Update, 11.45 Uhr: Mittagspause
Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13 Uhr.
Update, 11.28 Uhr: Tal S. zeigt Mitgefühl für die anderen Angeklagten
Nach der Pause bezieht Dr. Sascha Böttner Stellung zu dem Antrag von Gül Pinar. In erster Linie spreche er für seinen Mandanten, den in Untersuchungshaft sitzenden Tal S. (36), dem es ein "großes Anliegen" sei, klarzustellen, dass ihm der angeklagte Sicherheitsbeamte sowie Uta B., ihrem Ehemann sowie Gerhard Delling leidtun. "Er fühlt sich dafür verantwortlich, dass sie hier sitzen", so Böttner.
Dr. Böttner erläutert, dass sein Mandant sich intensiv mit dem Fall auseinandersetze, auch rechtlich, und dabei nicht nachvollziehen könne, wie sich eine Verurteilungsgrundlage ergeben sollte. Aus diesen Gründen schließe sich Tal S. – und auch Böttner selbst – den jeweiligen Anträgen auf Abtrennung der Verfahren an.
Direkt danach lehnte die Kammer den Antrag von Gül Pinar ab. Als Begründung führte die vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt unter anderem an, dass die Beweisführung noch nicht abgeschlossen sei.
Update, 11.11 Uhr: "Mein Mandant ist freizusprechen"
Auch Rechtsanwältin Gül Pinar verweist auf ihren Antrag zur Abtrennung des Verfahrens ihres Mandanten, des angeklagten Sicherheitsunternehmers, vom Hauptverfahren, über den die Kammer bisher noch nicht entschieden hat.
Als eine weitere Grundlage nennt sie die Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft von Mai 2025, in der ihr Mandant sowie das Unternehmen nicht einmal erwähnt werden würde. Zudem habe die bisherige Beweisaufnahme die in der Anklageschrift gegen ihren Mandanten erhobenen Vorwürfe nicht bestätigt. Ihrer Ansicht nach sei er "freizusprechen" und das Verfahren daher abzutrennen.
Die Staatsanwältin erklärte hingegen, sie sehe zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass, das Verfahren abzutrennen.
Es folgt eine fünfminütige Pause.
Update, 10.55 Uhr: Anwalt von Block-Cousine spricht von "unglaublichem Fehler"
Nach der Pause erhält der Anwalt der Cousine von Christina Block, Uta B., das Wort. Er beantragt, dass die Kammer erneut über einen bereits am 13. Januar 2026 gestellten Antrag entscheidet.
Der Verteidiger fordert für seine Mandantin, im Sinne eines fairen und transparenten Verfahrens umfassend darüber informiert zu werden, welche konkreten Vorwürfe die Staatsanwaltschaft in allen Einzelheiten gegen sie erhebt. Bis zum heutigen Tag sei dies nach seiner Darstellung nicht geschehen.
Die Kammer hatte den Antrag bereits zurückgewiesen. Dies sei jedoch mit "pauschalen Ausführungen" geschehen, "ohne den Gesichtspunkt der gerichtlichen Fürsorgepflicht überhaupt aufzugreifen", so Rechtsanwalt Daum. Zudem habe das Gericht dabei zunächst einen falschen Anklagevorwurf genannt und sich später dafür entschuldigt.
Für seine Mandantin sei die Situation damit keineswegs geklärt – im Gegenteil. "Durch diesen unglaublichen Fehler" sei es erst recht erforderlich, den Antrag ernsthaft zu prüfen und erneut darüber zu entscheiden, argumentiert Daum.
Uta B. wird vorgeworfen, Christina Block sowie deren Tochter Greta und die Kinder Klara und Theo nach der Entführung mit ihrem Auto an einem zuvor von ihrer Cousine vermittelten Treffpunkt kurz vor Hamburg abgeholt und zu Blocks Wohnhaus gebracht zu haben.
Nach Darstellung der Verteidigung sei dieses Vorgehen jedoch unproblematisch gewesen: Das Aufenthaltsbestimmungsrecht habe bis zum 5. Januar 2024 allein bei der Mutter gelegen. Zudem seien die Kinder freiwillig in das Fahrzeug von Uta B. eingestiegen.
Update, 10.40 Uhr: "Das wären doch die weltschlechtesten Tatplaner"
Die Zeugenbefragung der Kriminalbeamtin Lisa S. ist beendet. In seiner anschließenden Stellungnahme argumentiert Bott, dass gerade die "unaufgeregten" Aussagen wie die der Polizistin zeigten, dass die Vorwürfe gegen seine Mandantin nicht schlüssig seien. Anders als einige der zuvor gehörten israelischen Zeugen verfolge die Beamtin "keine eigenen Interessen", so Bott.
Wäre tatsächlich ein durchdachter Entführungsplan vorhanden gewesen, hätte sich seine Mandantin nicht an Orten aufgehalten, an denen sie leicht hätte angetroffen werden können. "Sie war morgens noch im Grand Elysée und hat sogar ausgeschlafen", betonte Bott. "Es gab keinen Plan, keinen Vorsatz. Das ist alles Quatsch – und inzwischen greifbarer Quatsch. Das wären doch die weltschlechtesten Tatplaner."
Zugleich übte er erneut Kritik am Vorgehen der Polizei. Schon in der Nacht auf den 1.Januar bei der Übergabe des Falls sei bekannt gewesen, dass "irgendetwas mit den Kindern" passiert sei und aus Dänemark ein entsprechender Tatverdacht im Raum stehe. Dennoch habe sich die Polizei aus seiner Sicht erst viele Stunden später intensiver mit der Rolle der Mutter der Kinder befasst: "Hätte die Polizei ihren Job gemacht, säßen wir alle heute nicht hier."
Auch die Aussage des Zeugen David B., wonach Christina Block mithilfe eines Codes über die erfolgreiche Entführung informiert worden sein soll, weist der Verteidiger erneut zurück. "Es gab keinen Code", sagte Bott. Seine Mandantin habe das Hotel lediglich schnell verlassen, nachdem sie einen Anruf erhalten habe, in dem es geheißen habe: "Wir haben deine Kinder – komm nach Stuttgart." Die Darstellungen Bs. bezeichnete Bott als "Geschwurbel".
Es folgt eine zehnminütige Pause.
Update, 10.05 Uhr: "Die dänischen Behörden sind mir egal"
Die Richterin hat keine weiteren Fragen. Der Anwalt von Christina Block, Ingo Bott (42), geht die Zeugin anschließend recht scharf an. Er will wiederholt wissen, warum die Polizei nicht früher versucht habe, den persönlichen Kontakt zu seiner Mandantin zu suchen – gerade angesichts der zwischenzeitlich angenommenen Gefährdungslage für Frau Block.
Man habe auf weitere Aufträge der dänischen Polizei gewartet, erklärt die Zeugin. Darauf entgegnet Bott: "Die dänischen Behörden sind mir egal. Sie sind die deutsche Polizei – warum sind Sie nicht früher schon hingefahren?"
Die Zeugin erklärt, sie habe lediglich nach den Anweisungen ihres Vorgesetzten gehandelt, und verweist auf die Schwierigkeiten, die Ermittlungen über zwei Länder hinweg mit sich bringen würden.
Update, 10 Uhr: Es bestand der Verdacht der "Anstiftung zur Freiheitsberaubung der Kinder"
Dennoch habe sie am Ende ihrer Schicht – auch aufgrund des von Rechtsanwalt Philip von der Meden, dem Anwalt von Herrn Hensel, geäußerten Tatverdachts – einen entsprechenden Vermerk gefertigt.
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft habe sie in der Akte festgehalten, dass gegen die Unternehmerin der Verdacht "der Anstiftung zur Freiheitsberaubung der Kinder" bestehe.
Update, 9.50 Uhr: Im Navi des Fluchtautos stand die Adresse des Hotel "Grand Elysée"
Ein weiterer Auftrag der dänischen Polizei sei gewesen, zu kontrollieren, ob sich die Mietwagen, mit denen die Kinder mutmaßlich entführt worden seien, "bei der Wohnanschrift der Mutter" befänden. Die Kennzeichen seien relativ schnell bekannt gewesen, so die Zeugin.
Eines der Tatfahrzeuge sei zwischenzeitlich wieder am Flughafen abgegeben worden. Im Navigationssystem habe sich als letztes Ziel die Adresse des Hotels Grand Elysée in Hamburg befunden.
Zu diesem Zeitpunkt habe aber noch kein Tatverdacht gegen Frau Block bestanden, erklärte die Zeugin.
Update, 9.43 Uhr: Die Zeugin versuchte, das Handy von Frau Block zu orten
Gegen 12 Uhr mittags sei die Hamburger Polizei dann von der dänischen Polizei um Mithilfe gebeten worden, Christina Block über die Entführung zu informieren. Aufgrund einer zunächst nicht auszuschließenden "Gefährdungslage" habe man versucht, diese persönlich anzutreffen.
Doch sie sei weder zu Hause noch im Hotel "Grand Elysée" noch bei ihrem Vater, Eugen Block (85), angetroffen worden. Zwischenzeitlich habe man sogar versucht, das Handy der Unternehmerin zu orten. Demnach habe es so ausgesehen, als befinde sich das Gerät noch in ihrem Haus in Hamburg.
Ihr Partner Gerhard Delling (66) habe den Beamten schließlich angeboten, Zugang zu dem Haus zu verschaffen, da er einen Schlüssel habe. Zwischenzeitlich habe Delling der Polizei dann auch mitgeteilt, dass sich Frau Block telefonisch bei ihm gemeldet habe und "es gehe ihr gut".
Update, 9.35 Uhr: Prozess beginnt
Der Prozess startet direkt mit der Zeugenvernehmung der ersten Kriminalbeamtinnen Lisa S. (33), diese hatte den Einsatz rund um die Entführung der Block-Kinder am Morgen des 1. Januar 2024 von einer Kollegin übernommen.
Dass es sich um eine Entführung gehandelt habe, sei zu dem Zeitpunkt schon klar gewesen.
Update, 9.14 Uhr: Weniger Andrang
Rund 15 Minute vor Beginn des 38. Verhandlungstag ist es vor und im Saal 237 noch recht ruhig. Der Andrang von Zuschauenden und Medienvertretern ist – wie so oft zuletzt – überschaubar.
Update, 9 Uhr: So geht es am Donnerstag weiter
Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, sind für 9.30 Uhr und 13 Uhr zwei Zeuginnen geladen.
Die beiden Kriminalbeamtinnen sollen Anfang Januar 2024 die ersten Ermittlungen nach der Entführung der beiden jüngsten Block-Kinder in der Silvesternacht 23/24 in Deutschland übernommen haben.
Update, 8.50 Uhr: Recap vom 37. Verhandlungstag
Am 37. Verhandlungstag stand die Aussage der Jugendamtsmitarbeiterin Carina F. im Mittelpunkt. Sie hatte die Kinder kurz nach der Entführung in der Silvesternacht 2023/24 getroffen, um eine mögliche Kindeswohlgefährdung zu prüfen.
F. erklärte, dass sie bei dem Termin keinerlei Anzeichen dafür habe feststellen können. Die Kinder hätten "total ausgelassen" und "gelöst" gewirkt. Sowohl Klara als auch Theo hätten sogar über eine Neueinrichtung ihrer Zimmer im Hause der Mutter gesprochen.
Dass Klara den Termin später ganz anders dargestellt habe – die Teenagerin hatte unter anderem erklärt, dass F. ihr "nicht geholfen" habe – erklärte sich die Sozialpädagogin mit einem möglichen "großen Loyalitätskonflikt", in dem die Teenagerin gesteckt haben könnte und wegen des sie Dinge womöglich anders geschildert habe, als sie wirklich passiert seien.
Während Block-Verteidiger Ingo Bott die Zeugenaussage anschließend als "sehr authentisch" und "sehr glaubhaft" einordnete, zeigte sich Hensel-Anwalt Philip von der Meden irritiert vom Vorgehen des Jugendamts. Es sei bemerkenswert, dass die gewaltsame Entführung bei der Frage nach einer Kindeswohlgefährdung offenbar keine Rolle gespielt habe, bemerkte der Jurist.
Titelfoto: Marcus Brandt/Pool dpa/dpa