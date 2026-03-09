Menschen tragen für Ernies Schicksal Verantwortung, doch Bert sind Handicaps egal

Gießen - Dieses Duo sehnt sich einfach nur nach einem Für-immer-Zuhause voller Liebe und Geborgenheit! Die Hunde Ernie und Bert verbindet eine unzertrennliche Freundschaft, auch wenn die Vierbeiner mitunter ungleich sind.

Die beiden Vierbeiner Ernie und Bert verbindet eine Freundschaft, die allen Handicaps trotzt. Fehlt nur noch das ganz große Happy End. © Montage: Tierschutzverein Gießen (2)

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierschutzvereins aus Gießen berichten, wurden die nach Charakteren aus der Sesamstraße benannten Yorkshire Terrier aus Überforderung und Zeitmangel in dem Tierheim abgegeben.

Die beiden Hunde können nicht ohne einander, sind aufeinander angewiesen - und das, obwohl sie eigentlich sehr unterschiedlich sind. Sie werden deshalb nur gemeinsam ein neues Heim vermittelt.

Bei ihrer Ankunft war ihr Pflegezustand demnach leider erschreckend: viel zu lange Krallen, verfilztes Fell am ganzen Körper, voller Flöhe und teils Kot.

Anstatt auf ihren Ballen liefen Ernie und Bert, die aus einer "unseriösen Vermehrerzucht" stammen und einiges mitmachen mussten, auf Filzmatten.

Laut den Tierfreunden ist Ernie "ein trauriges Beispiel, was eine willkürliche, unseriöse und verantwortungslose Vermehrung von Hunden anrichten kann".

Der zwei Jahre alte Rüde ist das Ergebnis einer sogenannten "merle + merle" Verpaarung. Das Gen an sich führt zu einem besonderen Farbschlag, den viele optisch schön finden, es handelt sich dabei allerdings um einen Genfehler.