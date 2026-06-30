30.06.2026 09:00 "Wow, wir haben Kinder gerettet!": Zeuge weist Vorhalt aus TV-Interview als "irreführend"

Am 61. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) wird am Dienstag erneut der Israeli K. per Video als Zeuge vernommen.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 61. Verhandlungstag im Kindesentführungsprozess gegen Christina Block (53) wird am Dienstag erneut der Israeli K. per Video als Zeuge vernommen. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveblog.

Christina Block (53) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43, l.). Der Steakhouse-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden jüngsten Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Markus Scholz/dpa

14.25 Uhr: Pause

Nach zwei Verhandlungstagen ist die Befragung des Zeugen K. beendet. Während die Videoübertragung beendet wird, ist kurz Pause.

14.07 Uhr: "Wow, wir haben Kinder gerettet!"

Im Anschluss reagiert der Zeuge erkennbar aufgebracht und bezeichnet die Fragestellung als "irreführend". Bott hatte ihn nach der simultanen Übersetzung gefragt, ob er sich nun erinnere, dies so gesagt zu haben. Dem Block-Verteidiger geht es wohl vor allem um eine Passage, in der K. im Interview gesagt haben soll, er sei nach der Entführung ins Hotel gefahren und habe dort Christina Block gesagt, sie sehe aus wie eine Prinzessin. Übersetzt wurden in der Tat die Sätze: "Wir fuhren wieder ins Hotel" "Wow, wir haben Kinder gerettet!" "Wir hatten Champagner, Frau Block saß uns gegenüber." "Ich habe gesagt, sie sieht aus wie Prinzessin Diana. Was soll das?" Allerdings war ebenfalls zu hören, dass es sich bei der Aufnahme mutmaßlich um Zusammenschnitte des Interviews handelt und nicht um das fortlaufende Originalinterview. Die Aussagen müssen daher nicht zwingend im direkten Zusammenhang stehen. Darauf weist auch der deutsche Zeugenbesitand hin,, Diesen Eindruck hat auch die Richterin.

13.59 Uhr: Interview des Zeugen wird abgespielt

Bott hat doch noch eine Frage und bittet darum, das hebräische Transkript des bereits angesprochene Interviews von "Channel 12" in Israel aus dem September 2025 vorzuspielen. Der anwesende Dolmetscher soll es anschließend bitte übersetzen. Zuvor hatte die Richterin Bott darauf hingewiesen, dass ein Vorhalt aus diesem Interview ohne beglaubigte Übersetzung nicht verwendet werden kann. Das Interview wird zunächst einmal abgespielt, damit der Zeuge seine Stimme verifizieren kann. Anschließend wird es erneut vorgespielt, während der Dolmetscher es simultan übersetzt. Demnach hat der Zeuge nicht gesagt, dass Frau Block "wunderschön wie eine Prinzessin" sei, sondern aussehe wie Prinzessin Diana († 36).

13.50 Uhr: Gab es Absprachen zwischen der Staatsanwaltschaft und dem Zeugen?

Nachdem Rieks nach möglichen Zusagen oder Versprechen der Staatsanwaltschaft gefragt hatte, erklärte K., ihm sei lediglich gesagt worden, hier solle die "Wahrheit entdeckt" werden und dass er "ohne verhaftet zu werden nach Deutschland kommen kann". Weitere Details zu etwaigen Absprachen seien ihm nicht bekannt. Im Anschluss hat der Delling-Anwalt keine weiteren Fragen mehr. Da alle anderen keine Fragen mehr haben, ergreift nun der Verteidiger von Tal S. das Wort und beginnt seine Befragung.

13.35 Uhr: Rieks fragt nach Rolle von Ex-GNTM-Model Jonathan C. in der Gruppe

Im weiteren Verlauf hinterfragt Dr. David Rieks genauer, wie das frühere GNTM-Model Jonathan C. Teil der Gruppe wurde. K. hatte zuvor ausgesagt, ein Team aus Personen, die er seit mindestens fünf Jahren kenne und denen er vertraue, im Auftrag von David B. zusammengestellt zu haben. Dies habe jedoch nicht auf C. zugetroffen. Dessen Telefonnummer habe er von einem Nachbarn erhalten, nachdem er im Umfeld herumgefragt habe, ob jemand noch weitere Personen kenne, die teilnehmen wollten. Die Entscheidung für Jonathan C. sei gefallen, weil dieser "in Europa war und aktuell keinen Job hatte". Auf Nachfrage von Rieks, ob er den Namen der Person nennen könne, die die Nummer weitergegeben habe, erklärt K., er könne sich nicht erinnern. Es sei zu lange her, und er habe damals mit zu vielen Leuten gesprochen. Die betreffende Person habe aber nichts mit der eigentlichen Operation zu tun.

13.09 Uhr: Es geht weiter

Nach der Pause teilte Dr. Marko Voß, Verteidiger des angeklagten Familienanwalts, mit, dass die Fragen seines Mandanten sowie seine eigenen bereits "alle beantwortet" seien. Im Anschluss übernimmt Dr. David Rieks, Anwalt von Gerhard Delling (67), das Wort und setzt die Befragung fort. Auch er verharrt längere Zeit bei einer Übersetzungsfrage. Der Zeuge hatte im Zusammenhang mit der Frage, wie es im Wald gewesen sei, erklärt, das könne er nicht beantworten, da er nicht dabei gewesen sei und dann sagte er "Das müssen Sie ihn fragen" und machte dabei eine Handbewegung in Richtung Gerichtssaal. Rieks hakt nach: "Wen meinten Sie damit?" Der Zeuge antwortet: "Ich meinte niemanden im Saal." Ein Anlass für Rieks zu fragen, ob der Zeuge am Morgen jemanden in dem Raum meinte, in dem sich er sich derzeit in Israel befindet. "Nein, ich meinte niemanden hier bei uns im Raum oder im Saal." "Wen meinten Sie dann?" "Ich verstehe die Frage nicht."

Dr. David Rieks vertritt vor dem Hamburger Landgericht Gerhard Delling (67), ehemaliger Sportmoderator und Partner von Christina Block. © Markus Scholz/dpa-Pool/dpa

Ingo Bott hat keine Fragen mehr. Es folgt die obligatorische Mittagspause bis 13.05 Uhr.

11.50 Uhr: Hat der Zeuge Frau Block "wunderschön" und "Prinzessin" genannt?

Nach der Pause fragt Bott: "Erinnern Sie sich, bei Channel 12 im israelischen Fernsehen gesagt zu haben, dass Sie zu Frau Block gesagt haben, sie sei 'wunderschön wie eine Prinzessin'?" Der deutsche Zeugenbeistand weist die Frage als zu kompliziert zurück: "Sie überfordern den Zeugen, und es besteht die Gefahr, dass er die Frage unbeabsichtigt falsch beantwortet. Fragen Sie den Zeugen doch nicht danach, was Sie in der Zeitung gelesen haben, sondern danach, was er selbst gemacht hat." Bott besteht weiter auf seiner Frage: "Haben Sie das auch zu Frau Block persönlich gesagt?", so der Block. "Ja, beim letzten Termin habe ich gesagt, dass sie aussieht wie eine Prinzessin", so der Zeuge. Bott geht auf weitere Punkte aus dem Channel-12-Interview von 2025 ein. Wieder greift der deutsche Zeugenbeistand ein:

"Sie werfen hier mit einer von einer KI übersetzten Fassung Dinge vor." Die Richterin pflichtet ihm bei und fragt nach einer beglaubigten Übersetzung. Diese hat Bott nicht vorgelegt. Ohne eine solche sei der Vorhalt nicht nachvollziehbar.

11.37 Uhr: Pause

Während Bott den Zeugen zu möglichen Kontakten zu deutschen und israelischen Journalisten befragt, unterhalten sich die Verteidiger Gül Pinar, Anwältin des angeklagten Sicherheitsunternehmers, und Dr. Marko Voß, Verteidiger des Familienanwalts der Blocks, Dr. Andreas C. "Brauchen Sie eine Pause, um sich zu besprechen?", fragt die Vorsitzende. "Das wäre tatsächlich sehr gut", antwortet Pinar.

11.20 Uhr: Zeuge fühlt sich "verarscht"

Bott fragt den Zeugen, ob er sich von David B. "verarscht" gefühlt habe. Dies hatte K. laut Übersetzung bei der Polizei ausgesagt, ebenso, dass B. habe ihn bewusst ausgewählt habe, weil er und die anderen im Team "leicht zu verführen" seien. "Heute sage ich ganz klar: Er hat mich ausgenutzt", so K. "Wusste B. auch von ihrer familiären Situation? Zum Beispiel, dass Sie ihr Umgangsrecht mit ihrem Sohn nicht ausführen dürfen?", will Bott weiter wissen. Ks. Anwalt greift ein und weist die Frage als "zu privat" zurück. Die Richterin stimmt ihm zu. Der Zeuge bestätigt jedoch, dass David B. seine "schwierigen" familiären Umstände rund um die Scheidung mit der Mutter seines Kindes kannte: "Er ist ein Mensch, der andere Menschen lesen kann. Mich hat er auch gelesen und er hat Bingo getroffen."