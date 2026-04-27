27.04.2026 10:25 Zeuge im Block-Prozess: "Uns wurde berichtet, dass die Kinder misshandelt werden!"

Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block wird ein weiterer mutmaßlicher Entführer befragt.

Von Madita Eggers

Hamburg - Am 46. Prozesstag im Kindesentführungs-Prozess gegen Christina Block (52) soll ein weiterer mutmaßlicher Entführer als Zeuge befragt werden. Der Israeli B. soll unter anderem eines der Fluchtautos gefahren haben. TAG24 ist vor Ort und berichtet im Liveticker.

Christina Block (52) mit ihrem Anwalt Ingo Bott (43). Der Steakhouse-Erbin wird vorgeworfen, die Entführung ihrer beiden Kinder in Auftrag gegeben zu haben. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

10.43 Uhr: Der Plan lief "falsch"

Am Tag der Entführung sei B. einer der Fahrer gewesen. Die Kinder selbst seien nicht in seinem Fahrzeug transportiert worden. Als das andere Fluchtauto plötzlich vom geplanten Weg abwich und die Kinder vor einem "dunklen Waldstück" absetzte, habe er erstmals das Gefühl gehabt, dass etwas "falsch laufe".Der ursprüngliche Plan sei gewesen, direkt mit den Kindern über die Grenze zu fahren. David B. habe ihn und einen weiteren Beteiligten daraufhin angewiesen, ins Hotel zurückzukehren und dort auf weitere Anweisungen zu warten. Im Hotel habe er später "von zwei Saudis" die Anweisung erhalten, das Mietautos wieder abzugeben und mit dem Zug nach Stuttgart zu fahren. Dort seien sie am 1. Januar 2024 vom Bahnhof abgeholt und zu dem bereits viel genannten Alpaka-Hof gebracht worden. David B. und Keren T. hätten ihnen mitgeteilt, dass "alles gelungen" sei. Später sei auch Christina Block erschienen und habe sich nochmal bei ihnen bedankt.

10.30 Uhr: Zeuge spricht von einer "goldenen Nachricht"

Kurz darauf sei sei dann eine "goldene Nachricht" eingetroffen: Dass die Kinder am Hafen von Gråsten mit ihrem Vater das Feuerwerk ansehen würden. Daraufhin sei das Team am 31. Dezember 2023 mit drei Autos nach Dänemark gefahren.

10.20 Uhr: Christina Block wollte ihre Kinder "zurückhaben"

Am zweiten Tag in Deutschland habe es ein weiteres Treffen gegeben, diesmal sei auch Christina Block anwesend gewesen. Bevor diese den Konferenzraum betreten habe, seien er und die übrigen Beteiligten aufgefordert worden, ihre Gesichter zu maskieren. Von wem diese Anweisung ausgegangen sei, könne B. nicht sagen. Block habe sich sehr emotional gezeigt und "ein paar Dinge" mitgebracht, darunter "eine Art Schal sowie zwei Spielzeuge für Kinder". Die Unternehmerin habe das Team darüber informiert, dass "sie die Kinder zurückhaben will, ihre Eltern wollten die Kinder sehen", erinnert sich B. Block habe dabei betont: "Alles soll sicher sein", und wiederholt, dass die Aktion ohne Gewalt ablaufen solle.

10.15 Uhr: Zeuge besuchte "Schloss der Königin"

Gemeinsam mit Tal S. habe B. einen "Ausflug" nach Dänemark unternommen. Dabei hätten sie unter anderem das "Schloss der Königin" sowie eine Bar besucht, die sich unweit des damaligen Hauses der Familie Hensel befunden habe. Ziel der Fahrt sei es gewesen, die Strecke und die benötigte Zeit vom Haus des Vaters bis zur Grenze mit dem Auto zu messen.

10.10 Uhr: Nur zwei der Entführer hatten eine Kreditkarte

Im weiteren Verlauf sei es um praktische Fragen gegangen – etwa wer über eine Kreditkarte verfüge, um ein Auto zu mieten, und nur der Zeuge selbst und der Angeklagte Tal S. hätten eine gehabt. Schließlich sei man gemeinsam mit Keren T. zum Flughafen gefahren und habe dort zwei Autos angemietet.

10.07 Uhr: Zeuge beschreibt Gesetz in Dänemark als "Hindernis"

Am 27. (bzw. 28.) Dezember 2023 sei er gemeinsam mit dem Zeugen K. nach Frankfurt geflogen und anschließend mit dem Zug nach Hamburg weitergereist. Das Hotel habe das Team über den Hintereingang betreten – "wir sind nicht über die Rezeption gegangen". Dort sei die Gruppe von Keren T. empfangen worden, der ihnen ihre Zimmer gezeigt habe. Kurz darauf habe David B. alle in einen Konferenzraum gerufen, wo sich das gesamte Team erstmals vollständig versammelt habe. Dort sei erneut erläutert worden, dass der Vater der Kinder, Stephan Hensel, diese in Dänemark seelisch und körperlich misshandle. Man habe ihnen erklärt, die Kinder müssten "zurückgeholt" werden, auch wenn dies nicht einfach sei, da "das Gesetz in Dänemark ein Hindernis sei". Zur Untermauerung der behaupteten Legalität sei in Deutschland ein gerichtliches Dokument vorgelegt worden, aus dem hervorgegangen sei, dass das Sorgerecht bei der Mutter liege und die Kinder eigentlich bei ihr sein sollten. Der Plan sei im Kern einfach gewesen: die Kinder mitnehmen und nach Deutschland bringen. "Die Mutter wartet schon auf sie, es wird in Ordnung sein", habe es geheißen.

10 Uhr: Zeuge: "Uns wurde berichtet, dass die Kinder misshandelt werden!"

Der Zeuge fragt zu Beginn: "Mit welchem Punkt soll ich starten?" "Am besten chronologisch", entgegnet die Richterin. B. schildert, dass es ein Treffen mit David B. in Israel gegeben habe – in der Wohnung der Eltern von Keren T. Beide sollen maßgeblich an der Planung der Entführung beteiligt gewesen sein. "Uns wurde berichtet, dass die Kinder misshandelt werden. Wir sollten ihnen und der Mutter helfen. Uns wurde auch gesagt, dass alles legal sei und die deutschen Behörden davon wüssten“, betont B. gleich zu Beginn.

9.53 Uhr: Zeugenbefragung beginnt

Die Zeugenbefragung von B. (35) beginnt. An seiner Seite seine Anwältin sowie der Dolmetscher, der sonst für den Angeklagten Tal S. übersetzt. Dieser gibt an, inzwischen ausreichend Deutsch zu verstehen. Er habe die Sprache während der Untersuchungshaft gelernt. B. gibt an, Bauingenieur zu sein.

Der Prozess beginnt erneut mit einer Diskussion. Ingo Bott weist darauf hin, dass der Zeugenbeistand des Israelis K. – des mutmaßlichen zweiten Fahrers eines der Fluchtautos, der heute nicht befragt werden soll – im Zuschauerraum sitzt. Der Block-Verteidiger bezeichnet diese "Reisegruppe Zeugenbefragung" vor dem Hintergrund der Authentizität derer Aussagen als fragwürdig.Richterin Isabel Hildebrandt entgegnet: "Es gibt keinerlei Rechtsgrundlage, ihn des Saales zu verweisen."

9.37 Uhr: Der Zeuge ist anwesend

Wer allerdings bereits anwesend ist, ist der Zeuge B. Damit ist nun auch klar, dass er persönlich vernommen werden kann.