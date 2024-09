Schärfere CO2-Vorgaben ab 2025: Für BMW kein Problem, Konkurrenz jammert

Anders als VW und der Branchenverband VDA sieht sich der bayerische Autobauer BMW für eine weitere Verschärfung der CO2-Vorgaben ab 2025 gut vorbereitet. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

BMW habe die Vorgaben in den vergangenen Jahren stets übererfüllt und sei daher "zuversichtlich, auch die verschärften Flottenziele für 2025 zu erreichen. Für eine Anpassung oder Verschiebung dieser 2025-Ziele sieht das Unternehmen von daher keine Notwendigkeit", teilte es am Donnerstag in München mit.



Damit setzt sich BMW von Volkswagen und dem Branchenverband VDA ab.

VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch (73) hatte gesagt: "Die Elektromobilität wird sich durchsetzen, aber es wird mehr Zeit brauchen. Deshalb müssen die CO2-Ziele für 2025, 2030 und 2035 adjustiert und an die Realität angepasst werden."

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (54, FDP) unterstützt die Forderung, die Überprüfung der CO2-Ziele auf 2025 vorzuziehen, denn Vorgaben "müssen in der Praxis auch tatsächlich umsetzbar sein".

BMW betonte, das Unternehmen stehe zu dem Ziel der konsequenten CO2-Reduzierung im Verkehrssektor und habe sich vorbereitet.