225-Kilo-Bombe bei Bauarbeiten entdeckt: Sprengmeister kann erfolgreich entschärfen

Regensburg - Bei Bauarbeiten in Regensburg wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

Ein Polizist lässt den eingetroffenen Sprengmeister in die Sperrzone in Großprüfening. © vifogra

Wie die Polizei mitteilte, wurde die 225-Kilo-Bombe am Dienstag in der Biersackgasse im Westen der Stadt gefunden.

Ein Sprengmeister begutachtete den Sprengkörper amerikanischer Bauart und konnte die Bombe dann abends erfolgreich entschärfen.

Am Mittag waren bereits Gebäude in einem 300-Meter-Radius rund um die Fundstelle in Großprüfening evakuiert worden.

Zur Entschärfung wurde der Radius dann auf 700 Meter ausgeweitet.

Rund 1600 Menschen sowie der Bahn- und der Schiffsverkehr waren von den Sperrungen betroffen. Die Stadt Regensburg hatte ein Bürgertelefon eingerichtet.