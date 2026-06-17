250-Kilo-Bombe in Mainz entschärft: 1900 Menschen können in Wohnungen zurückkehren

Mainz - Experten des Kampfmittelräumdienstes haben in Mainz eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Der Blindgänger aus US-amerikanischen Beständen war am Dienstag bei Bauarbeiten im Mainzer Stadtteil Hartenberg-Münchfeld entdeckt worden.

Die Bombe war am Dienstag auf einer Baustelle in Mainz entdeckt worden. Der Kampfmittelräumdienst konnte sie mittlerweile entschärfen. (Symbolfoto) © Swen Pförtner/dpa

Wie die Feuerwehr nach der Entschärfung mitteilte, konnten die Absperrmaßnahmen schrittweise aufgehoben werden. Betroffene Bürger konnten in ihre Wohnungen zurückkehren.

Für die Entschärfung hatten rund 1900 Menschen im Umkreis von 250 Metern um den Fundort ihre Wohnungen verlassen müssen. Auch das Taubertsbergbad war betroffen.

Die Evakuierung sei planmäßig und ohne größere Probleme verlaufen, teilte die Feuerwehr mit. 220 Einsatzkräfte waren vor Ort.