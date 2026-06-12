Gleich zwei 50-Kilo-Bomben in Köln entdeckt: Entschärfung erfolgreich!
Köln - Im Bereich der Köhlstraße in Köln-Ossendorf sind am Freitagmorgen zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und wenig später erfolgreich entschärft worden.
Der Stadt Köln zufolge seien die Blindgänger gegen kurz vor 14 Uhr entschärft worden.
Es handelte sich bei den Bomben um amerikanische 50-Kilo-Bomben mit Aufschlagzünder, wie die Stadt weiter mitteilte.
Bereits kurz nach der erfolgreichen Evakuierung hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Düsseldorf die Blindgänger entschärfen können.
Offieiziellen Angaben zufolge würden derzeit sämtliche durch die Evakuierung entstandenen Sperrungen wieder aufgehoben.
Gesperrt wurden folgende Bereiche:
- Köhlstraße/Mathias-Brüggen-Straße
- Bleriotstraße/Mathias-Brüggen-Straße
- Köhlstraße südöstlich von Hausnummer 10
Wegen damit verbundenen Verkehrsbehinderungen wird weiterhin gebeten, sich auf der Internetseite der Stadt Köln (www.stadt.koeln) sowie bei den Kölner Verkehrs-Betrieben (KVB) und weiteren betroffenen Verkehrsunternehmen zu informieren.
Erstmeldung vom 12. Juni, 11.02 Uhr, aktualisiert um 14.24 Uhr.
Titelfoto: Stadt Köln