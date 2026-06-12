Gleich zwei 50-Kilo-Bomben in Köln entdeckt: Entschärfung erfolgreich!

Köln - Im Bereich der Köhlstraße in Köln-Ossendorf sind am Freitagmorgen zwei Bombenblindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und wenig später erfolgreich entschärft worden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat den Gefahrenbereich mit einem vorläufigen Radius von 300 Metern festgelegt. © Stadt Köln

Der Stadt Köln zufolge seien die Blindgänger gegen kurz vor 14 Uhr entschärft worden.

Es handelte sich bei den Bomben um amerikanische 50-Kilo-Bomben mit Aufschlagzünder, wie die Stadt weiter mitteilte.

Bereits kurz nach der erfolgreichen Evakuierung hatte der Kampfmittelbeseitigungsdienst Düsseldorf die Blindgänger entschärfen können.

Offieiziellen Angaben zufolge würden derzeit sämtliche durch die Evakuierung entstandenen Sperrungen wieder aufgehoben.

Gesperrt wurden folgende Bereiche: