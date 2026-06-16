250-Kilo-Bombe in Mainz entdeckt: Evakuierung angeordnet
Mainz - Eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg macht am Mittwoch eine Evakuierung in Mainz erforderlich. Der Blindgänger wurde am Dienstag bei Bauarbeiten in der Fritz-Bockius-Straße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld entdeckt.
"Der sofort informierte Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten den Bombenfund und haben entschieden, dass der gut zugängliche Blindgänger noch einen intakten Zünder enthält und entschärft werden muss", berichtete ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr.
Die Entschärfung soll demnach am Mittwoch erfolgen. Hierfür wurde eine Evakuierung des Bereichs rund um den Fundort angeordnet.
Alle betroffenen Anwohner müssen den Evakuierungsbereich bis spätestens 8 Uhr am Mittwochmorgen verlassen.
"Erst nachdem der Bereich kontrolliert und freigegeben wurde, kann die Entschärfung beginnen", hieß es weiter.
Rund 1900 Menschen von Evakuierung in Mainz betroffen
Betroffen von der Räumung seien etwa 1900 Menschen.
Sie alle sollen durch Wurfzettel und Lautsprecherdurchsagen sowie mittels Warn-Apps informiert werden. Eine Notunterkunft steht am Mittwoch ab 7 Uhr am Bruchwegstadion zur Verfügung.
Anwohner, die Hilfe bei der Evakuierung benötigen, sollen sich unter der Telefonnummer 06131124634 an ein eigens hierfür eingerichtetes Bürgertelefon wenden.
Rund 280 Kräfte von Brand- und Katastrophenschutz werden am Mittwoch für die Kontrolle, Betreuung und Evakuierung im Einsatz sein.
"Zusätzlich werden zahlreiche Kräfte der Stadt und der Polizei den Einsatz unterstützen", hieß es abschließend.
Titelfoto: Feuerwehr Mainz