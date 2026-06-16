250-Kilo-Bombe in Mainz entdeckt: Evakuierung angeordnet

Mainz - Eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg macht am Mittwoch eine Evakuierung in Mainz erforderlich. Der Blindgänger wurde am Dienstag bei Bauarbeiten in der Fritz-Bockius-Straße im Stadtteil Hartenberg-Münchfeld entdeckt.

Die rote Markierung zeigt den Radius des Evakuierungsbereichs rund um den Fundort der Bombe in Mainz/Hartenberg-Münchfeld. © Feuerwehr Mainz

"Der sofort informierte Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz, die Polizei sowie die Feuerwehr sichteten den Bombenfund und haben entschieden, dass der gut zugängliche Blindgänger noch einen intakten Zünder enthält und entschärft werden muss", berichtete ein Sprecher der Mainzer Feuerwehr.

Die Entschärfung soll demnach am Mittwoch erfolgen. Hierfür wurde eine Evakuierung des Bereichs rund um den Fundort angeordnet.

Alle betroffenen Anwohner müssen den Evakuierungsbereich bis spätestens 8 Uhr am Mittwochmorgen verlassen.

"Erst nachdem der Bereich kontrolliert und freigegeben wurde, kann die Entschärfung beginnen", hieß es weiter.