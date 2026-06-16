Potsdam wegen Bombenentschärfung lahmgelegt: Sperrkreis aufgehoben
Von Wilhelm Pischke
Potsdam - Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist der Sperrkreis in der Potsdamer Innenstadt wieder aufgehoben worden.
"Damit sind auch alle Sperrungen rund um den Fundort aufgehoben", hieß es von der Stadtverwaltung. Vor der Entschärfung war im Radius von etwa 700 Metern ein Sperrkreis um die Bombe gezogen worden.
Die rund 6500 evakuierten Menschen dürfen nun wieder zurück in ihre Wohnungen. Auch die Sperrung des Hauptbahnhofs wurde aufgehoben. Der S-Bahn- und Regionalbahnverkehr läuft nach Angaben der Deutschen Bahn bereits wieder an.
Busse und Straßenbahnen können nun wie gewohnt den Bahnhof anfahren. Die Geschäfte in den Bahnhofspassagen kündigten an, den Betrieb wieder aufzunehmen.
Erstmeldung um 9.49, zuletzt aktualisiert um 14.14 Uhr.
Titelfoto: Sven Kaeuler/dpa