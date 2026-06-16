Potsdam wegen Bombenentschärfung lahmgelegt: Sperrkreis aufgehoben

Potsdam - Nach der Entschärfung einer Weltkriegsbombe ist der Sperrkreis in der Potsdamer Innenstadt wieder aufgehoben worden.

Wegen der geplanten Bombenentschärfung in der Potsdamer Innenstadt mussten die Bewohner des Pflegewohnstifts City-Quartier ihre Einrichtung vorübergehend verlassen. © Sven Kaeuler/dpa

"Damit sind auch alle Sperrungen rund um den Fundort aufgehoben", hieß es von der Stadtverwaltung. Vor der Entschärfung war im Radius von etwa 700 Metern ein Sperrkreis um die Bombe gezogen worden.

Die rund 6500 evakuierten Menschen dürfen nun wieder zurück in ihre Wohnungen. Auch die Sperrung des Hauptbahnhofs wurde aufgehoben. Der S-Bahn- und Regionalbahnverkehr läuft nach Angaben der Deutschen Bahn bereits wieder an.